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В Ингушетии открыли школу на 420 учеников и детский сад на 220 мест - РИА Новости, 05.06.2025
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Республика Ингушетия
 
12:23 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ingushetiya-2021061598.html
В Ингушетии открыли школу на 420 учеников и детский сад на 220 мест
В Ингушетии открыли школу на 420 учеников и детский сад на 220 мест - РИА Новости, 05.06.2025
В Ингушетии открыли школу на 420 учеников и детский сад на 220 мест
Новую школу, рассчитанную на 420 учеников, и детский сад на 220 мест открыли в двух селах в Малгобекском и Назрановском районах Ингушетии, сообщила пресс-служба РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:23:00+03:00
2025-06-05T12:23:00+03:00
республика ингушетия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Новую школу, рассчитанную на 420 учеников, и детский сад на 220 мест открыли в двух селах в Малгобекском и Назрановском районах Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. "В сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района состоялось открытие новой школы на 420 мест. Объект возведен в рамках реализации нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении. В школе оборудованы кабинеты для углубленного изучения отдельных дисциплин, библиотека с читальным залом, актовый и спортивный залы, функционируют мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты кулинарии, кройки и шитья. "В этой школе дети будут обучаться исключительно в первую смену, что позволит создать комфортные условия для качественного образовательного процесса. Теперь в селе функционирует четыре образовательных учреждения. В скором времени мы откроем еще одну школу на 720 мест, и тем самым полностью ликвидируем двусменное обучение в селе", - сказал на церемонии открытия глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Детский сад на 220 мест открыли в селении Кантышево в Назрановском районе. Объект был долгостроем: его начали возводить в 2018 году, и с тех пор работы неоднократно переносились из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядной организацией. Для завершения строительства был привлечен инвестор. В новом детском саду будут функционировать 12 групп, из них три – ясельные, в них созданы все условия для комфортного пребывания и всестороннего развития детей. "Это долгожданное событие для села, ведь проблема с доступностью дошкольного образования здесь стояла особенно остро: при населении свыше 18 тысяч человек все это время работал всего один детский сад. Для крупного сельского поселения такая ситуация была совершенно недопустима. Теперь малыши получат современные условия для развития, а их родители - возможность устроить детей в садик рядом с домом", - заявил Калиматов.
https://ria.ru/20250603/ingushetija-2020646125.html
https://ria.ru/20250530/kalimatov-2020038708.html
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республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии открыли школу на 420 учеников и детский сад на 220 мест

Школу на 420 учеников и детский сад на 220 мест открыли в двух селах Ингушетии

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Новую школу, рассчитанную на 420 учеников, и детский сад на 220 мест открыли в двух селах в Малгобекском и Назрановском районах Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона.
"В сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района состоялось открытие новой школы на 420 мест. Объект возведен в рамках реализации нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.
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В школе оборудованы кабинеты для углубленного изучения отдельных дисциплин, библиотека с читальным залом, актовый и спортивный залы, функционируют мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты кулинарии, кройки и шитья.
"В этой школе дети будут обучаться исключительно в первую смену, что позволит создать комфортные условия для качественного образовательного процесса. Теперь в селе функционирует четыре образовательных учреждения. В скором времени мы откроем еще одну школу на 720 мест, и тем самым полностью ликвидируем двусменное обучение в селе", - сказал на церемонии открытия глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Детский сад на 220 мест открыли в селении Кантышево в Назрановском районе. Объект был долгостроем: его начали возводить в 2018 году, и с тех пор работы неоднократно переносились из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядной организацией. Для завершения строительства был привлечен инвестор.
В новом детском саду будут функционировать 12 групп, из них три – ясельные, в них созданы все условия для комфортного пребывания и всестороннего развития детей.
"Это долгожданное событие для села, ведь проблема с доступностью дошкольного образования здесь стояла особенно остро: при населении свыше 18 тысяч человек все это время работал всего один детский сад. Для крупного сельского поселения такая ситуация была совершенно недопустима. Теперь малыши получат современные условия для развития, а их родители - возможность устроить детей в садик рядом с домом", - заявил Калиматов.
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