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Заведующую детского сада в Хабаровске накажут за поступок воспитательницы - РИА Новости, 05.06.2025
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03:04 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/habarovsk-2020995783.html
Заведующую детского сада в Хабаровске накажут за поступок воспитательницы
Заведующую детского сада в Хабаровске накажут за поступок воспитательницы - РИА Новости, 05.06.2025
Заведующую детского сада в Хабаровске накажут за поступок воспитательницы
Заведующую детского сада в Хабаровске накажут после того, как одна из воспитательниц учреждения избила ребенка, сообщила РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T03:04:00+03:00
2025-06-05T03:04:00+03:00
происшествия
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ХАБАРОВСК, 5 июн - РИА Новости. Заведующую детского сада в Хабаровске накажут после того, как одна из воспитательниц учреждения избила ребенка, сообщила РИА Новости начальник управления образования мэрии города Татьяна Матвеенкова. Как сообщили агентству в прокуратуре региона, инцидент произошел 6 мая в муниципальном детском саду Хабаровска. Воспитательница 1968 года рождения после отказа семилетнего воспитанника одеться и пойти гулять взяла его за капюшон и волоком протащила по земле к лавочке, сдавливая шею, после чего несколько раз ударила. Помимо этого, женщина поставила свои ноги на лежащего на земле ребенка. Все это очевидцы засняли на камеру мобильного телефона. Видео распространилось по соцсетям. "Сегодня у нас рассмотрение представления следственного комитета. В адрес мой пришло представление о рассмотрении принятия мер, поэтому будем однозначно наказывать руководителя за слабый контроль в части состава педагогического. Ну, и, конечно, там в саду все мероприятия были проведены - и беседы, и инструктажи. Еще раз ознакомили с конвенцией о правах ребенка и с обязанностями воспитателя", - рассказала Матвеенкова. По ее словам, со всеми руководителями дошкольных учреждений города провели совещание, где предметно обсудили произошедшее. "Еще раз внимание всех усилили на то, что всякие дети есть, конечно, есть и непослушные, есть и с нарушениями, но, тем не менее, права ребенка никто не имеет права вообще нарушать", - подчеркнула Матвеенкова. Начальник управления образования отметила, что воспитателю после инцидента вынесли выговор, в детском саду она уже не работает. "Несмотря на то, что все родители написали письмо поддержки в адрес воспитателя, и что мама (избитого ребенка - ред.) потребовала оставить воспитателя на группу, мы рекомендовали все-таки на время расследования, на время проведения всех следственных действий воспитателя от работы в группе отстранить, ну, и принимать дальнейшие меры", - заключила Матвеенкова. По словам самой воспитательницы, она не понимала, что ребенку может быть больно, рассказали агентству в региональной прокуратуре. Детсадовец получил телесные повреждения и моральные страдания, уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве. Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Северный межрайонный следственный отдел по Хабаровску завел дело на воспитателя, ее обвиняют по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города для рассмотрения. Наказание по данной статье предусматривает штраф до 100 тысяч рублей либо обязательные работы до 440 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности до пяти лет, либо лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности до пяти лет.
https://ria.ru/20241209/peterburg-1988137257.html
https://ria.ru/20241115/burjatija-1983899816.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
Заведующую детского сада в Хабаровске накажут за поступок воспитательницы

Заведующую детсадом в Хабаровске накажут после избиения ребенка воспитательницей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 июн - РИА Новости. Заведующую детского сада в Хабаровске накажут после того, как одна из воспитательниц учреждения избила ребенка, сообщила РИА Новости начальник управления образования мэрии города Татьяна Матвеенкова.
Как сообщили агентству в прокуратуре региона, инцидент произошел 6 мая в муниципальном детском саду Хабаровска. Воспитательница 1968 года рождения после отказа семилетнего воспитанника одеться и пойти гулять взяла его за капюшон и волоком протащила по земле к лавочке, сдавливая шею, после чего несколько раз ударила. Помимо этого, женщина поставила свои ноги на лежащего на земле ребенка. Все это очевидцы засняли на камеру мобильного телефона. Видео распространилось по соцсетям.
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"Сегодня у нас рассмотрение представления следственного комитета. В адрес мой пришло представление о рассмотрении принятия мер, поэтому будем однозначно наказывать руководителя за слабый контроль в части состава педагогического. Ну, и, конечно, там в саду все мероприятия были проведены - и беседы, и инструктажи. Еще раз ознакомили с конвенцией о правах ребенка и с обязанностями воспитателя", - рассказала Матвеенкова.
По ее словам, со всеми руководителями дошкольных учреждений города провели совещание, где предметно обсудили произошедшее.
"Еще раз внимание всех усилили на то, что всякие дети есть, конечно, есть и непослушные, есть и с нарушениями, но, тем не менее, права ребенка никто не имеет права вообще нарушать", - подчеркнула Матвеенкова.
Начальник управления образования отметила, что воспитателю после инцидента вынесли выговор, в детском саду она уже не работает.
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"Несмотря на то, что все родители написали письмо поддержки в адрес воспитателя, и что мама (избитого ребенка - ред.) потребовала оставить воспитателя на группу, мы рекомендовали все-таки на время расследования, на время проведения всех следственных действий воспитателя от работы в группе отстранить, ну, и принимать дальнейшие меры", - заключила Матвеенкова.
По словам самой воспитательницы, она не понимала, что ребенку может быть больно, рассказали агентству в региональной прокуратуре. Детсадовец получил телесные повреждения и моральные страдания, уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Северный межрайонный следственный отдел по Хабаровску завел дело на воспитателя, ее обвиняют по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города для рассмотрения.
Наказание по данной статье предусматривает штраф до 100 тысяч рублей либо обязательные работы до 440 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности до пяти лет, либо лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности до пяти лет.
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