Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/gruziya-2021053773.html
Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР
Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР - РИА Новости, 05.06.2025
Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятые Европарламентом антигрузинские резолюции неинтересными, а ситуацию в структуре - трагичной. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:39:00+03:00
2025-06-05T11:39:00+03:00
в мире
грузия
ссср
ираклий кобахидзе
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_763bf97450fcc7d0ec5e45294e70af54.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятые Европарламентом антигрузинские резолюции неинтересными, а ситуацию в структуре - трагичной. "Резолюции Европейского парламента абсолютно неинтересны, если что-то и напоминает советский институт, то, к сожалению, это Европейский парламент, который ничем не отличается от Верховного Совета СССР. Я помню в 80-е годы их пафос, содержание дискуссий, степень несправедливости, к сожалению, сегодняшний Европарламент от всего этого не отличается. Я надеюсь, что в первую очередь процесс восстановления и перемен коснется Европарламента. Это очень печально и тревожно, ситуация, которую мы наблюдаем в Европейском парламенте, трагична", - заявил премьер журналистам. Европейский парламент неоднократно выражал обеспокоенность действиями правительства Грузии под руководством партии "Грузинская мечта", принимая ряд резолюций, критикующих отклонение от демократических норм и европейского курса страны.
https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html
грузия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa1526cf2e547b7d4782b01877a8b72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, ссср, ираклий кобахидзе, европарламент
В мире, Грузия, СССР, Ираклий Кобахидзе, Европарламент
Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР

Кобахидзе назвал принятые Европарламентом антигрузинские резолюции неинтересными

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятые Европарламентом антигрузинские резолюции неинтересными, а ситуацию в структуре - трагичной.
"Резолюции Европейского парламента абсолютно неинтересны, если что-то и напоминает советский институт, то, к сожалению, это Европейский парламент, который ничем не отличается от Верховного Совета СССР. Я помню в 80-е годы их пафос, содержание дискуссий, степень несправедливости, к сожалению, сегодняшний Европарламент от всего этого не отличается. Я надеюсь, что в первую очередь процесс восстановления и перемен коснется Европарламента. Это очень печально и тревожно, ситуация, которую мы наблюдаем в Европейском парламенте, трагична", - заявил премьер журналистам.
Европейский парламент неоднократно выражал обеспокоенность действиями правительства Грузии под руководством партии "Грузинская мечта", принимая ряд резолюций, критикующих отклонение от демократических норм и европейского курса страны.
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Деньги решают". Сосед России выбрал Трампа вместо Путина
3 марта, 08:00
 
В миреГрузияСССРИраклий КобахидзеЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала