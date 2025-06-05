https://ria.ru/20250605/gruziya-2021053773.html

Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР

Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР - РИА Новости, 05.06.2025

Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятые Европарламентом антигрузинские резолюции неинтересными, а ситуацию в структуре - трагичной. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:39:00+03:00

2025-06-05T11:39:00+03:00

2025-06-05T11:39:00+03:00

в мире

грузия

ссср

ираклий кобахидзе

европарламент

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ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятые Европарламентом антигрузинские резолюции неинтересными, а ситуацию в структуре - трагичной. "Резолюции Европейского парламента абсолютно неинтересны, если что-то и напоминает советский институт, то, к сожалению, это Европейский парламент, который ничем не отличается от Верховного Совета СССР. Я помню в 80-е годы их пафос, содержание дискуссий, степень несправедливости, к сожалению, сегодняшний Европарламент от всего этого не отличается. Я надеюсь, что в первую очередь процесс восстановления и перемен коснется Европарламента. Это очень печально и тревожно, ситуация, которую мы наблюдаем в Европейском парламенте, трагична", - заявил премьер журналистам. Европейский парламент неоднократно выражал обеспокоенность действиями правительства Грузии под руководством партии "Грузинская мечта", принимая ряд резолюций, критикующих отклонение от демократических норм и европейского курса страны.

https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html

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Ольга Фомченкова

в мире, грузия, ссср, ираклий кобахидзе, европарламент