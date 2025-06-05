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В Госдепе назвали мотивацию Трампа в вопросе Украины - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/gosdep-2021191867.html
В Госдепе назвали мотивацию Трампа в вопросе Украины
В Госдепе назвали мотивацию Трампа в вопросе Украины - РИА Новости, 05.06.2025
В Госдепе назвали мотивацию Трампа в вопросе Украины
Мотивацией президента США Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования является стремление добиться деэскалации конфликта и мира, заявил в четверг... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:36:00+03:00
2025-06-05T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир мединский
владимир зеленский
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Мотивацией президента США Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования является стремление добиться деэскалации конфликта и мира, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот. "С самого начала было ясно, что президент Трамп хочет увидеть деэскалацию. Он хочет видеть прямой диалог. Он хочет видеть мир. Это было движущей мотивацией с самого начала", - сообщил он журналистам на брифинге. По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, глава американской администрации хочет видеть прямой диалог между сторонами конфликта. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
https://ria.ru/20250604/ssha-2020971708.html
https://ria.ru/20250603/trump-2020596332.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир мединский, владимир зеленский, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Государственный департамент США
В Госдепе назвали мотивацию Трампа в вопросе Украины

Госдеп: Трамп хочет добиться деэскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Мотивацией президента США Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования является стремление добиться деэскалации конфликта и мира, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот.
"С самого начала было ясно, что президент Трамп хочет увидеть деэскалацию. Он хочет видеть прямой диалог. Он хочет видеть мир. Это было движущей мотивацией с самого начала", - сообщил он журналистам на брифинге.
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По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, глава американской администрации хочет видеть прямой диалог между сторонами конфликта.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир МединскийВладимир ЗеленскийГосударственный департамент США
 
 
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