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Участниками второго потока самарской "Школы героев" стали 45 ветеранов СВО - РИА Новости, 05.06.2025
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10:54 05.06.2025 (обновлено: 12:33 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/geroi-2021043787.html
Участниками второго потока самарской "Школы героев" стали 45 ветеранов СВО
Участниками второго потока самарской "Школы героев" стали 45 ветеранов СВО - РИА Новости, 05.06.2025
Участниками второго потока самарской "Школы героев" стали 45 ветеранов СВО
Участниками второго потока региональной программы "Школа героев" стали 45 ветеранов СВО в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:54:00+03:00
2025-06-05T12:33:00+03:00
общество
самарская область
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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Участниками второго потока региональной программы "Школа героев" стали 45 ветеранов СВО в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Для очного обучения во втором потоке отобраны 45 человек, еще 45 действующих участников СВО вошли в резерв программы. Всего же на участие было подано 648 заявок, из которых 229 кандидатов, показавших наилучшие результаты на первых этапах отбора, были допущены к собеседованию с экспертами", - говорится в сообщении правительства региона. С участниками второго потока в Самарском университете имени Королева встретился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он поприветствовал ветеранов, поблагодарив их за службу. "Каждый из вас – представитель элитарного для нас корпуса, корпуса защитников нашей страны. Наша задача: чтобы каждый из вас получил возможность – дополнительно через образование, программы, общение со спикерами, а это будут руководители и госслужбы, и бизнеса, – найти новый путь реализации своего потенциала, опыта и возможностей", - отметил глава региона. Учебный курс "Школы героев" включает изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, законодательства и юриспруденции, а также антикризисный менеджмент, ораторское искусство и другие дисциплины. Большое внимание будет уделено и вопросам наставничества. Обучение по программе продлится год. Уже в августе участники второго потока "Школы героев" смогут пройти первую стажировку. Программа "Школа героев" в Самарской области стала продолжением федерального образовательного проекта "Время героев", о старте которого объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Запущенная в 2024 году самарская программа уже доказала свою эффективность: многие выпускники первого потока работают на государственных и муниципальных должностях.
https://ria.ru/20241204/semja-1987412464.html
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общество, самарская область, россия, вячеслав федорищев
Общество, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев
Участниками второго потока самарской "Школы героев" стали 45 ветеранов СВО

Участниками второго потока "Школы героев" в Самарской области стали 45 ветеранов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с участниками второго потока самарской "Школы героев" в Самарском университете имени Королева
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с участниками второго потока самарской Школы героев в Самарском университете имени Королева - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с участниками второго потока самарской "Школы героев" в Самарском университете имени Королева
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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Участниками второго потока региональной программы "Школа героев" стали 45 ветеранов СВО в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Для очного обучения во втором потоке отобраны 45 человек, еще 45 действующих участников СВО вошли в резерв программы. Всего же на участие было подано 648 заявок, из которых 229 кандидатов, показавших наилучшие результаты на первых этапах отбора, были допущены к собеседованию с экспертами", - говорится в сообщении правительства региона.
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С участниками второго потока в Самарском университете имени Королева встретился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он поприветствовал ветеранов, поблагодарив их за службу.
"Каждый из вас – представитель элитарного для нас корпуса, корпуса защитников нашей страны. Наша задача: чтобы каждый из вас получил возможность – дополнительно через образование, программы, общение со спикерами, а это будут руководители и госслужбы, и бизнеса, – найти новый путь реализации своего потенциала, опыта и возможностей", - отметил глава региона.
Учебный курс "Школы героев" включает изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, законодательства и юриспруденции, а также антикризисный менеджмент, ораторское искусство и другие дисциплины. Большое внимание будет уделено и вопросам наставничества. Обучение по программе продлится год. Уже в августе участники второго потока "Школы героев" смогут пройти первую стажировку.
Программа "Школа героев" в Самарской области стала продолжением федерального образовательного проекта "Время героев", о старте которого объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Запущенная в 2024 году самарская программа уже доказала свою эффективность: многие выпускники первого потока работают на государственных и муниципальных должностях.
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