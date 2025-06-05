https://ria.ru/20250605/germaniya-2020845313.html

Декларация о поражении Германии (1945)

Декларация о поражении Германии (1945) - РИА Новости, 05.06.2025

Декларация о поражении Германии (1945)

После капитуляции Германии во Второй мировой войне (1939-1945) возникла необходимость урегулировать проблемы, связанные с оккупацией ее территории... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:42:00+03:00

2025-06-05T01:42:00+03:00

2025-06-05T01:42:00+03:00

справки

германия

история

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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После капитуляции Германии во Второй мировой войне (1939-1945) возникла необходимость урегулировать проблемы, связанные с оккупацией ее территории странами-победительницами.5 июня 1945 года в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Она послужила юридической основой деятельности оккупационных властей держав-победительниц на немецкой территории в первые послевоенные годы. Декларацию подписали главнокомандующие национальными армиями на европейском театре войны: маршал Советского Союза Георгий Жуков, генерал армии Дуайт Эйзенхауэр (США), фельдмаршал Бернард Монтгомери (Великобритания) и генерал Жан Мари де Латр де Тассиньи (Франция).Документ гласит, что вооруженные силы Германии "потерпели полное поражение и безоговорочно капитулировали, и Германия, которая несет ответственность за войну, не способна больше противостоять воле держав-победительниц", а также что в Германии нет "власти, способной взять на себя ответственность за сохранение порядка, управление страной и выполнение требований держав-победительниц". В Декларации о поражении Германии главнокомандующие от имени правительств СССР, США, Великобритании и Франции заявили, что они берут на себя верховную власть в Германии, но это не является аннексией страны. В документе определялись меры по полному разоружению Германии, эвакуации германских войск, расположенных на территориях других стран.Согласно декларации, любые самолеты и корабли Германии должны были оставаться на своих местах или возвратиться в порты и базы. Германия обязана была всю военную технику, оружие, боеприпасы и другое военное имущество, включая промышленные предприятия, крепости, склады и другие, передать в распоряжение союзников; возвратить союзникам всех военнопленных; сообщить все данные относительно вооруженных сил, минных полей и проходов в них; ничего не разрушать и не уничтожать; впредь до установления контроля союзников прекратить работу всех средств связи; выполнять распоряжения союзников об аресте и выдаче всех военных преступников. Державы-победительницы получили право по собственному усмотрению размещать свои вооруженные силы и гражданские органы во всей Германии или любой ее части, предъявлять Германии и в дальнейшем дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования. Все административные органы и германский народ должны были безоговорочно выполнять требования представителей союзных держав и полностью подчиняться всем их приказам. В документе оговаривалось, что в случае невыполнения Германией перечисленных обязательств, страны-победительницы могли предпринять любые действия, которые они сочтут целесообразными при этих обстоятельствах.Текст Декларации был первоначально утвержден союзниками летом 1944 года в качестве акта о капитуляции Германии. Однако при принятии капитуляции Германии и в Реймсе (Франция) 7 мая 1945 года, и в Карлсхорсте (Берлин) сутки спустя был подписан иной по содержанию документ, касавшийся только военных аспектов капитуляции. Акт о капитуляции, подписанный в Реймсе 7 мая 1945 года начальником оперативного штаба верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковником Альфредом Йодлем и начальником генштаба Верховного командования союзными экспедиционными силами генералом Уолтером Беделлом Смитом, не соответствовал договоренностям, ранее достигнутым между СССР и западными союзниками. После решительного демарша правительства СССР Верховное командование союзными экспедиционными силами согласилось считать его предварительным. Текст документа, подписанного в Берлине 8 мая (9 мая по московскому времени), за исключением несущественных деталей, повторял завизированный в Реймсе акт, но было важно, что германское командование сдалось в самом Берлине. Его подписали представители всех стран коалиции, включая СССР, и начальник штаба верховного главнокомандования Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель.Акт о капитуляции предусматривал возможность замены подписанного текста "другим генеральным документом о капитуляции", каковым и стала Декларация.В дополнении к ней 6 июня 1945 года было опубликовано краткое изложение заключенных ранее соглашений: о зонах оккупации и о контрольном механизме в Германии. Соглашение о зонах оккупации предусматривало, что Германия в границах 1937 года делится на четыре зоны: советскую на востоке, британскую на северо-западе, американскую на юго-западе и французскую на западе. Оккупационные силы каждой зоны подчинялись соответствующему главнокомандующему. Берлин, находившийся в советской зоне оккупации, подлежал разделению на четыре сектора и занятию вооруженными силами четырех держав. Для совместного управления городом создавалась межсоюзническая комендатура в составе четырех комендантов, назначаемых соответствующими главнокомандующими. Первый советский комендант Берлина генерал-полковник Николай Берзарин погиб в автокатастрофе 16 июня 1945 года. Его сменил генерал-полковник Александр Горбатов. Соглашение о контрольном механизме предусматривало осуществление верховной власти в Германии советским, американским, британским и французским главнокомандующими, каждым в своей зоне, а также совместно по вопросам, затрагивающим страну в целом. Четыре главкома составили Контрольный совет, при котором был создан постоянно действующий Комитет по координации. В развитие Декларации, 25 июля 1945 года союзники подписали соглашение о некоторых дополнительных требованиях к Германии. Оно предусматривало полное и окончательное упразднение всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил Германии, а также СС, СА, СД и гестапо. Все виды военного обучения, военной пропаганды и военной деятельности, в том числе, создание "организаций, предназначенных для поддержания военных традиций", были запрещены, равно как производство и эксплуатация немцами "летательных аппаратов каких бы то ни было типов". Полностью и окончательно упразднялась и объявлялась вне закона нацистская партия.Соглашение закрепляло за державами-победительницами право регулировать все вопросы, затрагивающие отношения Германии с другими странами, и контролировать всю германскую экономику, финансы и торговлю, систему внутреннего транспорта и энергетику, все "средства воздействия на общественное мнение". Впервые конкретно упоминались вопросы реституции и репараций. Отдельный пункт гласил, что Германия должна представить документы для суда над нацистскими лидерами и их пособниками, а также гражданами стран-союзниц, обвиняемых в совершении преступлений против национального закона. Всякий упомянутый в последнем случае человек, будучи арестован союзниками, подлежал немедленной передаче правительству своей страны.Принципы Декларации о поражении Германии, а также соглашений о зонах оккупации и контрольном механизме были развиты в решениях Берлинской конференции руководителей СССР, США и Великобритании (17 июля - 2 августа 1945 года). В ее итоговом документе провозглашалось: "Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и союзники в согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире". В то же время три державы заявляли, что они не собираются уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ. Они подтвердили свое намерение дать народу Германии возможность осуществить реконструкцию своей жизни на демократической и мирной основе, с тем чтобы со временем он смог занять место среди свободных и миролюбивых народов мир".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, германия, история, ссср, великая отечественная война (1941-1945)