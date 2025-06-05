https://ria.ru/20250605/fsb-2021056670.html

ФСБ: работа "Британского совета" стала откровенно подрывной с начала СВО

ФСБ: работа "Британского совета" стала откровенно подрывной с начала СВО - РИА Новости, 05.06.2025

ФСБ: работа "Британского совета" стала откровенно подрывной с начала СВО

После начала российской спецоперации деятельность неправительственной организации "Британский совет" в России приобрела откровенно подрывной характер, через... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:56:00+03:00

2025-06-05T11:56:00+03:00

2025-06-05T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. После начала российской спецоперации деятельность неправительственной организации "Британский совет" в России приобрела откровенно подрывной характер, через возможности украинских беженцев эта НПО добывала сведения о ситуации в новых регионах и дисклокации российских войск, говорится в материалах ФСБ РФ."После начала СВО ВС РФ на Украине деятельность "Британского совета" приобрела откровенно подрывной характер. Так, через возможности украинских беженцев, используя их родственные и близкие связи на территории Украины, "Британский совет" организовал работу по добыванию разведывательной информации о развитии ситуации в новых регионах, сведений о дислокации российских войск и прочем", - говорится в материалах.Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.В феврале 2024 года ФСБ сообщила, что в Херсонской области вскрыта деятельность "Британского совета", занимавшегося разведкой для Киева и использовавшей украинских беженцев для сбора разведданных. По информации ФСБ, был задержан житель региона, гражданин Украины и России Сергей Чебукин. "После задержания Чебукин дал показания, что выступает за киевский режим и поддерживает контакт со своей близкой связью гражданкой Украины Волошиной Светланой... которая после выезда на территорию Соединенного Королевств вступила в контакт с "Британским советом", - отмечается в материалах российской спецслужбы. По данным ФСБ, Волошина по указанию "Британского совета" просила Чебукина предоставлять интересующие Лондон сведения."В конце января 2025 года Чебукин, использовавшийся "Британским советом" для добывания разведывательной информации о развитии ситуации в новых регионах и сведений о дисклокации российских войск, признан виновным Херсонским областным судом в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на 12 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20250605/sovet-2021018815.html

https://ria.ru/20250605/britaniya-2021016141.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, лондон, генеральная прокуратура рф