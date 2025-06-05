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"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции
"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции - РИА Новости, 05.06.2025
"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал французские власти перестать оказывать Украине военную и финансовую помощь. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:57:00+03:00
2025-06-05T11:57:00+03:00
2025-06-05T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал французские власти перестать оказывать Украине военную и финансовую помощь."А сколько всего "французских солдат" на Украине"? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру, прекратив все поставки оружия, денег и военнослужащих!" — написал он, комментируя сообщение о пропаже без вести французского наемника на Украине.В конце марта президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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в мире, франция, украина, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Флориан Филиппо
"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции
Французский политик Филиппо призвал перестать давать Украине оружие и деньги