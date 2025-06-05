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"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/frantsiya-2021056783.html
"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции
"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции - РИА Новости, 05.06.2025
"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал французские власти перестать оказывать Украине военную и финансовую помощь. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:57:00+03:00
2025-06-05T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
флориан филиппо
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал французские власти перестать оказывать Украине военную и финансовую помощь."А сколько всего "французских солдат" на Украине"? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру, прекратив все поставки оружия, денег и военнослужащих!" — написал он, комментируя сообщение о пропаже без вести французского наемника на Украине.В конце марта президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html
https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html
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в мире, франция, украина, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Флориан Филиппо
"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции

Французский политик Филиппо призвал перестать давать Украине оружие и деньги

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал французские власти перестать оказывать Украине военную и финансовую помощь.
"А сколько всего "французских солдат" на Украине"? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру, прекратив все поставки оружия, денег и военнослужащих!" — написал он, комментируя сообщение о пропаже без вести французского наемника на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы
10:51
В конце марта президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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08:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаФлориан Филиппо
 
 
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