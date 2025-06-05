https://ria.ru/20250605/frantsiya-2021056783.html

"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции

"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции - РИА Новости, 05.06.2025

"А сколько всего?" События на Украине вызвали негодование во Франции

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал французские власти перестать оказывать Украине военную и финансовую помощь. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:57:00+03:00

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2025-06-05T11:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал французские власти перестать оказывать Украине военную и финансовую помощь."А сколько всего "французских солдат" на Украине"? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру, прекратив все поставки оружия, денег и военнослужащих!" — написал он, комментируя сообщение о пропаже без вести французского наемника на Украине.В конце марта президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html

https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html

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в мире, франция, украина, флориан филиппо