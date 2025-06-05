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Метро Марселя завалено горами мусора, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2025
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01:39 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/frantsiya-2020991181.html
Метро Марселя завалено горами мусора, пишут СМИ
Метро Марселя завалено горами мусора, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2025
Метро Марселя завалено горами мусора, пишут СМИ
Метро Марселя вновь завалено горами мусора из-за нехватки уборщиков в новой клининговой компании, выбранной властями после забастовки мусорщиков в октябре 2024... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:39:00+03:00
2025-06-05T01:39:00+03:00
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Метро Марселя вновь завалено горами мусора из-за нехватки уборщиков в новой клининговой компании, выбранной властями после забастовки мусорщиков в октябре 2024 года, сообщает радиостанция France Bleu. Французские СМИ и жители Марселя выкладывают фотографии переполненных урн и гор мусора вокруг них на разных станциях метрополитена. "В марсельском метрополитене можно наблюдать одно и то же унылое зрелище: переполненные мусорные баки, которые не убираются, полы, утратившие свою белизну из-за скоплений черных разводов", - пишет СМИ. Радиостанция сообщает, что руководство марсельского транспорта сменило компанию-подрядчика по уборке мусора, но она не справляется с объёмом работы. "Нас всего около 20 человек на 34 станции, нас также просят убирать помещения, мы не можем взять на себя все эти задачи, поэтому нам ежедневно приходится делать выбор", - заявил представитель профсоюза сотрудников Sud Solidaires Кристоф Волан. Он сообщил, что новая компания уволила часть сотрудников предыдущей и не наняла других. Во вторник сотрудники двух линий метро Марселя отказались работать из-за грязи на станциях и в вагонах. Движение на линии было прекращено на несколько часов. В конце октября 2024 года газета Monde сообщила, что более 600 тонн отходов скопилось на улицах и в метро Марселя из-за забастовки мусорщиков. До этого властям пришлось разместить в затронутых районах десять больших мусорных контейнеров, поскольку из-за переполненных баков люди начали складывать отходы прямо на дорогах и тротуарах. Бастующие работники осуждали нехватку ресурсов для выполнения своей работы, увеличение нагрузки и недостаток персонала. Позднее мусорщики в Марселе завершили продолжавшуюся несколько дней акцию после соглашения с работодателем.
https://ria.ru/20250404/krysy-2009231993.html
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879012956.html
https://ria.ru/20250426/zabastovka-2013619249.html
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353
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в мире, марсель
В мире, Марсель
Метро Марселя завалено горами мусора, пишут СМИ

France Bleu: горы мусора скопились в метро Марселя из-за нехватки уборщиков

© Depositphotos.com / saiko3pМарсель
Марсель - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Depositphotos.com / saiko3p
Марсель. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Метро Марселя вновь завалено горами мусора из-за нехватки уборщиков в новой клининговой компании, выбранной властями после забастовки мусорщиков в октябре 2024 года, сообщает радиостанция France Bleu.
Французские СМИ и жители Марселя выкладывают фотографии переполненных урн и гор мусора вокруг них на разных станциях метрополитена.
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"В марсельском метрополитене можно наблюдать одно и то же унылое зрелище: переполненные мусорные баки, которые не убираются, полы, утратившие свою белизну из-за скоплений черных разводов", - пишет СМИ.
Радиостанция сообщает, что руководство марсельского транспорта сменило компанию-подрядчика по уборке мусора, но она не справляется с объёмом работы.
"Нас всего около 20 человек на 34 станции, нас также просят убирать помещения, мы не можем взять на себя все эти задачи, поэтому нам ежедневно приходится делать выбор", - заявил представитель профсоюза сотрудников Sud Solidaires Кристоф Волан.
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Он сообщил, что новая компания уволила часть сотрудников предыдущей и не наняла других.
Во вторник сотрудники двух линий метро Марселя отказались работать из-за грязи на станциях и в вагонах. Движение на линии было прекращено на несколько часов.
В конце октября 2024 года газета Monde сообщила, что более 600 тонн отходов скопилось на улицах и в метро Марселя из-за забастовки мусорщиков. До этого властям пришлось разместить в затронутых районах десять больших мусорных контейнеров, поскольку из-за переполненных баков люди начали складывать отходы прямо на дорогах и тротуарах. Бастующие работники осуждали нехватку ресурсов для выполнения своей работы, увеличение нагрузки и недостаток персонала. Позднее мусорщики в Марселе завершили продолжавшуюся несколько дней акцию после соглашения с работодателем.
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