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Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье в июне - РИА Новости, 05.06.2025
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Новости Подмосковья
 
13:18 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/festival-2021080168.html
Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье в июне
Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье в июне - РИА Новости, 05.06.2025
Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье в июне
В парках Подмосковья 7 и 8 июня снова пройдут концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:18:00+03:00
2025-06-05T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В парках Подмосковья 7 и 8 июня снова пройдут концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Художественный руководитель — заслуженный артист России Егор Дружинин. Так, седьмого июня фестиваль откроет танцевальные выходные в 12:00 в парке имени И.Г. Воробьева в Луховицах. В 16:00 концерт состоится в Парке Мира Коломны, а в 20:00 в парке усадьбы Кривякино Воскресенска. Восьмого июня посетителей приглашают в 12:00 в парк "Бронницкий луг" в Бронницах, в 16:00 в Центральный парк Люберец. Завершатся выходные в Парке культуры и отдыха города Жуковский в 20:00. Танцевальные команды и солисты из Подмосковья примут участие в конкурсной программе. Оценивать выступления вместе с Егором Дружининым будет новый член жюри фестиваля, хореограф и танцовщица Катя Решетникова. Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.
https://ria.ru/20250604/festival-2020836671.html
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье в июне

Концерты фестиваля "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье 7 и 8 июня

© Фото : министерство культуры и туризма Московской области Фестиваль "Город танцует в парках" в Московской области
Фестиваль Город танцует в парках в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : министерство культуры и туризма Московской области
Фестиваль "Город танцует в парках" в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В парках Подмосковья 7 и 8 июня снова пройдут концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Художественный руководитель — заслуженный артист России Егор Дружинин.
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Так, седьмого июня фестиваль откроет танцевальные выходные в 12:00 в парке имени И.Г. Воробьева в Луховицах. В 16:00 концерт состоится в Парке Мира Коломны, а в 20:00 в парке усадьбы Кривякино Воскресенска.
Восьмого июня посетителей приглашают в 12:00 в парк "Бронницкий луг" в Бронницах, в 16:00 в Центральный парк Люберец. Завершатся выходные в Парке культуры и отдыха города Жуковский в 20:00.
Танцевальные команды и солисты из Подмосковья примут участие в конкурсной программе. Оценивать выступления вместе с Егором Дружининым будет новый член жюри фестиваля, хореограф и танцовщица Катя Решетникова.
Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.
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