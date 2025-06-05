https://ria.ru/20250605/ferma-2020999669.html

Молочную мегаферму на 1800 коров сдадут в Приамурье в 2026 году

Молочную мегаферму на 1800 коров сдадут в Приамурье в 2026 году - РИА Новости, 05.06.2025

Молочную мегаферму на 1800 коров сдадут в Приамурье в 2026 году

Современный животноводческий комплекс на 1800 коров стоимостью 3,3 миллиарда рублей планируют сдать в 2026 году в Амурской области, это уже шестая мегаферма в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:36:00+03:00

2025-06-05T04:36:00+03:00

2025-06-05T12:00:00+03:00

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49805/44/498054430_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_6d7852fb767c92535802e8435bef8b2c.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн – РИА Новости. Современный животноводческий комплекс на 1800 коров стоимостью 3,3 миллиарда рублей планируют сдать в 2026 году в Амурской области, это уже шестая мегаферма в регионе, сообщает областное правительство. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил стройплощадку животноводческого комплекса АО "Димское" в селе Новоалександровка Тамбовского округа. Он отметил динамичное развитие молочного животноводства в регионе и напомнил о компенсациях из регионального бюджета на строительство молочных ферм. "В следующем году в области будет сдана уже шестая мегаферма молочного направления, а через пять лет регион должен выйти на 90% самообеспеченности молоком. Современным предприятиям, которые инвестируют в сельское хозяйство и развивают АПК области, со своей стороны готовы оказать любую поддержку. На сегодняшний день компенсируем из регионального бюджета 50% затрат предприятий на покупку оборудования для производства молока, а также на строительство молочных ферм и приобретение племенного скота. Субсидируется и 5% процентной ставки по кредитам, взятым на реализацию инвестпроектов", - сказал Орлов. Современный животноводческий комплекс, рассчитанный на 1800 коров, готов более чем на треть. На площадке работают 75 строителей. Идет установка металлоконструкций и крыши на доильном блоке, специалисты укладывают кровлю и уже начали бетонировать пол в первом коровнике. Параллельно идет подготовка фундамента для второго коровника. На здании родильного отделения уже устанавливают крышу. Отставания от графика нет, общая готовность комплекса – 35%. "К действующей молочной ферме на 2200 голов добавится новая. С выходом на полную мощность общие надои молока увеличатся вдвое и составят порядка 20 тысяч тонн в год. Кроме молока новое хозяйство будет выдавать почти 350 тонн мяса, а также продавать порядка 1300 нетелей и бычков на доращивание", - рассказала генеральный директор АО "Димское" Людмила Валова. Кроме того, агропредприятие в 2024 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" построило для своих работников 4 новых дома в селе Новоалександровка, где базируется хозяйство. Ещё три дома планируют построить в этом году.

https://ria.ru/20240924/priamure-1974350181.html

https://ria.ru/20240905/tsentry-1970690510.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)