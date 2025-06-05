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Молочную мегаферму на 1800 коров сдадут в Приамурье в 2026 году - РИА Новости, 05.06.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
04:36 05.06.2025 (обновлено: 12:00 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/ferma-2020999669.html
Молочную мегаферму на 1800 коров сдадут в Приамурье в 2026 году
Молочную мегаферму на 1800 коров сдадут в Приамурье в 2026 году - РИА Новости, 05.06.2025
Молочную мегаферму на 1800 коров сдадут в Приамурье в 2026 году
Современный животноводческий комплекс на 1800 коров стоимостью 3,3 миллиарда рублей планируют сдать в 2026 году в Амурской области, это уже шестая мегаферма в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T04:36:00+03:00
2025-06-05T12:00:00+03:00
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн – РИА Новости. Современный животноводческий комплекс на 1800 коров стоимостью 3,3 миллиарда рублей планируют сдать в 2026 году в Амурской области, это уже шестая мегаферма в регионе, сообщает областное правительство. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил стройплощадку животноводческого комплекса АО "Димское" в селе Новоалександровка Тамбовского округа. Он отметил динамичное развитие молочного животноводства в регионе и напомнил о компенсациях из регионального бюджета на строительство молочных ферм. "В следующем году в области будет сдана уже шестая мегаферма молочного направления, а через пять лет регион должен выйти на 90% самообеспеченности молоком. Современным предприятиям, которые инвестируют в сельское хозяйство и развивают АПК области, со своей стороны готовы оказать любую поддержку. На сегодняшний день компенсируем из регионального бюджета 50% затрат предприятий на покупку оборудования для производства молока, а также на строительство молочных ферм и приобретение племенного скота. Субсидируется и 5% процентной ставки по кредитам, взятым на реализацию инвестпроектов", - сказал Орлов. Современный животноводческий комплекс, рассчитанный на 1800 коров, готов более чем на треть. На площадке работают 75 строителей. Идет установка металлоконструкций и крыши на доильном блоке, специалисты укладывают кровлю и уже начали бетонировать пол в первом коровнике. Параллельно идет подготовка фундамента для второго коровника. На здании родильного отделения уже устанавливают крышу. Отставания от графика нет, общая готовность комплекса – 35%. "К действующей молочной ферме на 2200 голов добавится новая. С выходом на полную мощность общие надои молока увеличатся вдвое и составят порядка 20 тысяч тонн в год. Кроме молока новое хозяйство будет выдавать почти 350 тонн мяса, а также продавать порядка 1300 нетелей и бычков на доращивание", - рассказала генеральный директор АО "Димское" Людмила Валова. Кроме того, агропредприятие в 2024 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" построило для своих работников 4 новых дома в селе Новоалександровка, где базируется хозяйство. Ещё три дома планируют построить в этом году.
https://ria.ru/20240924/priamure-1974350181.html
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Экономика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Молочную мегаферму на 1800 коров сдадут в Приамурье в 2026 году

В Приамурье в 2026 году сдадут молочную ферму стоимостью 3,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМолочная ферма
Молочная ферма - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Молочная ферма. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн – РИА Новости. Современный животноводческий комплекс на 1800 коров стоимостью 3,3 миллиарда рублей планируют сдать в 2026 году в Амурской области, это уже шестая мегаферма в регионе, сообщает областное правительство.
Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил стройплощадку животноводческого комплекса АО "Димское" в селе Новоалександровка Тамбовского округа. Он отметил динамичное развитие молочного животноводства в регионе и напомнил о компенсациях из регионального бюджета на строительство молочных ферм.
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"В следующем году в области будет сдана уже шестая мегаферма молочного направления, а через пять лет регион должен выйти на 90% самообеспеченности молоком. Современным предприятиям, которые инвестируют в сельское хозяйство и развивают АПК области, со своей стороны готовы оказать любую поддержку. На сегодняшний день компенсируем из регионального бюджета 50% затрат предприятий на покупку оборудования для производства молока, а также на строительство молочных ферм и приобретение племенного скота. Субсидируется и 5% процентной ставки по кредитам, взятым на реализацию инвестпроектов", - сказал Орлов.
Современный животноводческий комплекс, рассчитанный на 1800 коров, готов более чем на треть. На площадке работают 75 строителей. Идет установка металлоконструкций и крыши на доильном блоке, специалисты укладывают кровлю и уже начали бетонировать пол в первом коровнике. Параллельно идет подготовка фундамента для второго коровника. На здании родильного отделения уже устанавливают крышу. Отставания от графика нет, общая готовность комплекса – 35%.
"К действующей молочной ферме на 2200 голов добавится новая. С выходом на полную мощность общие надои молока увеличатся вдвое и составят порядка 20 тысяч тонн в год. Кроме молока новое хозяйство будет выдавать почти 350 тонн мяса, а также продавать порядка 1300 нетелей и бычков на доращивание", - рассказала генеральный директор АО "Димское" Людмила Валова.
Кроме того, агропредприятие в 2024 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" построило для своих работников 4 новых дома в селе Новоалександровка, где базируется хозяйство. Ещё три дома планируют построить в этом году.
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