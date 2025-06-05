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В пяти округах Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 05.06.2025
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18:49 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/elektrosnabzhenie-2021176636.html
В пяти округах Херсонской области восстановили электроснабжение
В пяти округах Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 05.06.2025
В пяти округах Херсонской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ, восстановлено в пяти округах Херсонской области, частично без света остаются еще два, сообщил в четверг губернатор РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:49:00+03:00
2025-06-05T18:49:00+03:00
происшествия
херсонская область
геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ, восстановлено в пяти округах Херсонской области, частично без света остаются еще два, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции, сообщал ранее в четверг Сальдо. "Электроснабжение восстановлено в пяти муниципальных округах Херсонской области: с 12:00 - в Ивановском, Геническом и Нижнесерогозском; с 14:45 – в Новотроицком; с 16:00 – в Горностаевском", - сообщил Сальдо. При этом, по его словам, без света частично остаются Великолепетихский и Верхнерогачикский округа - около 13 тысяч жителей и четыре социально значимых объекта. "Все соцобъекты обеспечены резервным питанием", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250605/obstrel-2020985033.html
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происшествия, херсонская область , геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В пяти округах Херсонской области восстановили электроснабжение

В пяти округах Херсонской области восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ, восстановлено в пяти округах Херсонской области, частично без света остаются еще два, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции, сообщал ранее в четверг Сальдо.
"Электроснабжение восстановлено в пяти муниципальных округах Херсонской области: с 12:00 - в Ивановском, Геническом и Нижнесерогозском; с 14:45 – в Новотроицком; с 16:00 – в Горностаевском", - сообщил Сальдо.
При этом, по его словам, без света частично остаются Великолепетихский и Верхнерогачикский округа - около 13 тысяч жителей и четыре социально значимых объекта. "Все соцобъекты обеспечены резервным питанием", - подчеркнул губернатор.
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ПроисшествияХерсонская областьГеническВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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