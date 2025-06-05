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Школьники сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранному языку 5 июня - РИА Новости, 05.06.2025
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01:14 05.06.2025
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Школьники сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранному языку 5 июня
Школьники сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранному языку 5 июня - РИА Новости, 05.06.2025
Школьники сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранному языку 5 июня
Более 229 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:14:00+03:00
2025-06-05T01:14:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 229 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), сообщили в Рособрнадзоре. "Основной период ЕГЭ 5 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 229 тысяч человек, экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом", - говорится в сообщении. Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 3,6 тысяч экзаменационных пунктов (ППЭ), около 120 тысяч организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут вести более 7 тысяч общественных наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора и подведомственных организаций. На ЕГЭ по биологии зарегистрировано более 124 тысяч участников. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 21 тысячи человек. Работа включает в себя 29 заданий, при выполнении которых можно использовать непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл ЕГЭ по географии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 37 баллов. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать более 81 тысячи человек. Письменная часть по иностранным языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 38 заданий, по китайскому языку – 29 заданий. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Устную часть экзамена участники ЕГЭ сдадут 10 и 11 июня.
https://ria.ru/20250604/podmoskove-2020940546.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Школьники сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранному языку 5 июня

Более 229 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Александр Алпаткин
ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 229 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), сообщили в Рособрнадзоре.
"Основной период ЕГЭ 5 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 229 тысяч человек, экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом", - говорится в сообщении.
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Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 3,6 тысяч экзаменационных пунктов (ППЭ), около 120 тысяч организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут вести более 7 тысяч общественных наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора и подведомственных организаций.
На ЕГЭ по биологии зарегистрировано более 124 тысяч участников. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.
На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 21 тысячи человек. Работа включает в себя 29 заданий, при выполнении которых можно использовать непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл ЕГЭ по географии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 37 баллов.
ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать более 81 тысячи человек. Письменная часть по иностранным языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 38 заданий, по китайскому языку – 29 заданий. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла.
Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Устную часть экзамена участники ЕГЭ сдадут 10 и 11 июня.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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