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Эксперт высказался об отношениях Маска и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
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11:09 05.06.2025 (обновлено: 13:00 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/ekspert-2021043985.html
Эксперт высказался об отношениях Маска и Трампа
Эксперт высказался об отношениях Маска и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
Эксперт высказался об отношениях Маска и Трампа
Публичное выступление американского предпринимателя Илона Маска против инициативы президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов не говорит о... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:09:00+03:00
2025-06-05T13:00:00+03:00
сша
дональд трамп
илон маск
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Публичное выступление американского предпринимателя Илона Маска против инициативы президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов не говорит о том, что между ними есть конфликт, это миф, который создают демократы перед выборами в конгресс, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Ранее Маск выступил против принятия масштабной инициативы Трампа о сокращении федеральных расходов, в среду назвав ее угрозой для экономики США и призвав "убить законопроект". Бизнесмен подчеркнул, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха". Также Маск заявлял, что данный документ нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита американского бюджета. "Это видимость, мифологизация того, что у них какие-то есть сейчас открытые сложности. В целом, Маск не политик и приходил в эту сферу в силу своего желания, интереса и, я бы сказал, политического авантюризма. У него закончился возможный срок пребывания его как недолжностного лица на посту в условном министерстве повышения государственной эффективности", - сказал агентству Ярыгин. Доцент добавил, что этот институт не является государственным органом - это специфическое ведомство, которое должно давать экспертную оценку и аналитику президенту, который дальше самостоятельно принимает решения. "Маск выполнил свою функцию: он давал сколько мог рекомендаций президенту. Насколько тот прислушивался к ним или нет, вопрос открытый, потому что сейчас судить слишком рано. То, что он ушел, это не увольнение, а просто его функционал закончен, потому что он должен был быть закончен по истечении срока пребывания на посту вот этой комиссии. Его никто не брал на работу, он не был госслужащим, его никто не увольнял", - объяснил Ярыгин. Эксперт отметил, что у Трампа, помимо идей Маска, есть еще предложения от других советников, поэтому и появился большой законопроект о сокращении федеральных расходов, но это не значит, что у них друг с другом появились противоречия. "Это миф, который создают демократы и с удовольствием поддерживают в преддверии того, что в следующем году будут проходить выборы в конгресс. Конгресс очень важен для Трампа, для его инициатив любых. И Маск важен в качестве того, кто будет финансировать конгрессменов на местах, чьи компании он будет финансировать, поэтому и создается этот образ того, что они находятся в состоянии конфликта. Это не так", - сказал Ярыгин. Доцент уточнил, что Маск в настоящее время недоволен, что он не создал политический дискурс, в котором все будут экономить средства и направлять усилия на сокращение государственного аппарата, но у него пока что не проявилось разочарование Трампом. "И то, что Трамп подал сигналы конгрессу, что, может быть, не нужно быстро его (законопроект о сокращении федеральных расходов - ред.) принимать, говорит о том, что, во-первых, Трамп не поругался с Маском. Во-вторых, Трамп опасается ругаться с Маском, потому что это самый обеспеченный человек в Штатах, от которого зависят через призму выборов многие политические процессы в недалеком будущем", - заключил Ярыгин. На прошлой неделе Маск покинул пост главы департамента государственной эффективности США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом в среду подчеркнул, что продолжит быть другом и союзником президента.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020994349.html
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сша, дональд трамп, илон маск, санкт-петербургский государственный университет
США, Дональд Трамп, Илон Маск, Санкт-Петербургский государственный университет
Эксперт высказался об отношениях Маска и Трампа

Доцент Ярыгин оценил уровень отношений Маска и Трампа

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Публичное выступление американского предпринимателя Илона Маска против инициативы президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов не говорит о том, что между ними есть конфликт, это миф, который создают демократы перед выборами в конгресс, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Ранее Маск выступил против принятия масштабной инициативы Трампа о сокращении федеральных расходов, в среду назвав ее угрозой для экономики США и призвав "убить законопроект". Бизнесмен подчеркнул, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха". Также Маск заявлял, что данный документ нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита американского бюджета.
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"Это видимость, мифологизация того, что у них какие-то есть сейчас открытые сложности. В целом, Маск не политик и приходил в эту сферу в силу своего желания, интереса и, я бы сказал, политического авантюризма. У него закончился возможный срок пребывания его как недолжностного лица на посту в условном министерстве повышения государственной эффективности", - сказал агентству Ярыгин.
Доцент добавил, что этот институт не является государственным органом - это специфическое ведомство, которое должно давать экспертную оценку и аналитику президенту, который дальше самостоятельно принимает решения.
"Маск выполнил свою функцию: он давал сколько мог рекомендаций президенту. Насколько тот прислушивался к ним или нет, вопрос открытый, потому что сейчас судить слишком рано. То, что он ушел, это не увольнение, а просто его функционал закончен, потому что он должен был быть закончен по истечении срока пребывания на посту вот этой комиссии. Его никто не брал на работу, он не был госслужащим, его никто не увольнял", - объяснил Ярыгин.
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Эксперт отметил, что у Трампа, помимо идей Маска, есть еще предложения от других советников, поэтому и появился большой законопроект о сокращении федеральных расходов, но это не значит, что у них друг с другом появились противоречия.
"Это миф, который создают демократы и с удовольствием поддерживают в преддверии того, что в следующем году будут проходить выборы в конгресс. Конгресс очень важен для Трампа, для его инициатив любых. И Маск важен в качестве того, кто будет финансировать конгрессменов на местах, чьи компании он будет финансировать, поэтому и создается этот образ того, что они находятся в состоянии конфликта. Это не так", - сказал Ярыгин.
Доцент уточнил, что Маск в настоящее время недоволен, что он не создал политический дискурс, в котором все будут экономить средства и направлять усилия на сокращение государственного аппарата, но у него пока что не проявилось разочарование Трампом.
"И то, что Трамп подал сигналы конгрессу, что, может быть, не нужно быстро его (законопроект о сокращении федеральных расходов - ред.) принимать, говорит о том, что, во-первых, Трамп не поругался с Маском. Во-вторых, Трамп опасается ругаться с Маском, потому что это самый обеспеченный человек в Штатах, от которого зависят через призму выборов многие политические процессы в недалеком будущем", - заключил Ярыгин.
На прошлой неделе Маск покинул пост главы департамента государственной эффективности США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом в среду подчеркнул, что продолжит быть другом и союзником президента.
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