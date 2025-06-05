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Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае - РИА Новости, 05.06.2025
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11:03 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ekologiya-2021045490.html
Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае
Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае
Россия ждёт глав правительств стран СНГ на экологическую конференцию в Алтае, которая пройдет 24-26 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2025
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россия
республика алтай
душанбе
михаил мишустин
снг
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Россия ждёт глав правительств стран СНГ на экологическую конференцию в Алтае, которая пройдет 24-26 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Напомню, с 24 по 26 июля мы ждём вас на конференции в Алтае, которая посвящена вопросам экологии, природоохраны", - обратился Мишустин к коллегам на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
https://ria.ru/20250605/sng-2021014148.html
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россия, республика алтай, душанбе, михаил мишустин, снг
Россия, Республика Алтай, Душанбе, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае

Мишустин: Россия ждет глав правительств стран СНГ на конференции по экологии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Россия ждёт глав правительств стран СНГ на экологическую конференцию в Алтае, которая пройдет 24-26 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Напомню, с 24 по 26 июля мы ждём вас на конференции в Алтае, которая посвящена вопросам экологии, природоохраны", - обратился Мишустин к коллегам на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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РоссияРеспублика АлтайДушанбеМихаил МишустинСНГ
 
 
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