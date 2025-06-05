https://ria.ru/20250605/ekologiya-2021045490.html
Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае
Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае
Россия ждёт глав правительств стран СНГ на экологическую конференцию в Алтае, которая пройдет 24-26 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:03:00+03:00
2025-06-05T11:03:00+03:00
2025-06-05T11:03:00+03:00
россия
республика алтай
душанбе
михаил мишустин
снг
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Россия ждёт глав правительств стран СНГ на экологическую конференцию в Алтае, которая пройдет 24-26 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Напомню, с 24 по 26 июля мы ждём вас на конференции в Алтае, которая посвящена вопросам экологии, природоохраны", - обратился Мишустин к коллегам на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
https://ria.ru/20250605/sng-2021014148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика алтай, душанбе, михаил мишустин, снг
Россия, Республика Алтай, Душанбе, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае
Мишустин: Россия ждет глав правительств стран СНГ на конференции по экологии