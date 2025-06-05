https://ria.ru/20250605/ekologiya-2021045490.html

Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае

Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин пригласил коллег по СНГ на экологическую конференцию на Алтае

Россия ждёт глав правительств стран СНГ на экологическую конференцию в Алтае, которая пройдет 24-26 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:03:00+03:00

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россия

республика алтай

душанбе

михаил мишустин

снг

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Россия ждёт глав правительств стран СНГ на экологическую конференцию в Алтае, которая пройдет 24-26 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Напомню, с 24 по 26 июля мы ждём вас на конференции в Алтае, которая посвящена вопросам экологии, природоохраны", - обратился Мишустин к коллегам на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.

https://ria.ru/20250605/sng-2021014148.html

россия

республика алтай

душанбе

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Ольга Фомченкова

россия, республика алтай, душанбе, михаил мишустин, снг