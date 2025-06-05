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В экологическом фонде рассказали, на что россияне жалуются чаще всего - РИА Новости, 05.06.2025
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04:58 05.06.2025 (обновлено: 09:47 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/ekologiya-2021000752.html
В экологическом фонде рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
В экологическом фонде рассказали, на что россияне жалуются чаще всего - РИА Новости, 05.06.2025
В экологическом фонде рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Россияне, отвечая на вопрос о проблемах в сфере экологии, чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора и свалки, рассказала в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T04:58:00+03:00
2025-06-05T09:47:00+03:00
общество
россия
татьяна ковалева
экология
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Россияне, отвечая на вопрос о проблемах в сфере экологии, чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора и свалки, рассказала в интервью РИА Новости директор экологического фонда "Компас" Татьяна Ковалева. Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. В этот день в 2022 году был создан первый отечественный общественный экологический фонд "Компас", который принимает обращения граждан в российских регионах. "Тема номер один всегда – это мусор. Самый популярный запрос. У нас по-прежнему переполнены контейнеры во многих городах, нет баков для раздельного сбора отходов, зачастую даже урн нет в местах большого скопления людей", - сказала Ковалева. Она отметила, что отвечать на запросы и помогать населению решать проблемы в сфере экологии фонду помогают федеральные, региональные и муниципальные депутаты.
https://ria.ru/20250602/premiya-2020390359.html
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общество, россия, татьяна ковалева, экология
Общество, Россия, Татьяна Ковалева, Экология
В экологическом фонде рассказали, на что россияне жалуются чаще всего

Ковалева: россияне чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора

© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"Вывоз мусора в Домодедово
Вывоз мусора в Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"
Вывоз мусора в Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Россияне, отвечая на вопрос о проблемах в сфере экологии, чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора и свалки, рассказала в интервью РИА Новости директор экологического фонда "Компас" Татьяна Ковалева.
Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога.
Арт-объект ко Дню защиты детей - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Премия "Экология – дело каждого" представила арт-объект ко Дню защиты детей
2 июня, 10:00
В этот день в 2022 году был создан первый отечественный общественный экологический фонд "Компас", который принимает обращения граждан в российских регионах.
"Тема номер один всегда – это мусор. Самый популярный запрос. У нас по-прежнему переполнены контейнеры во многих городах, нет баков для раздельного сбора отходов, зачастую даже урн нет в местах большого скопления людей", - сказала Ковалева.
Она отметила, что отвечать на запросы и помогать населению решать проблемы в сфере экологии фонду помогают федеральные, региональные и муниципальные депутаты.
Сотрудник мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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30 марта, 03:18
 
ОбществоРоссияТатьяна КовалеваЭкология
 
 
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