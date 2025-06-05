В экологическом фонде рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Ковалева: россияне чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"Вывоз мусора в Домодедово
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"
Вывоз мусора в Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Россияне, отвечая на вопрос о проблемах в сфере экологии, чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора и свалки, рассказала в интервью РИА Новости директор экологического фонда "Компас" Татьяна Ковалева.
Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога.
В этот день в 2022 году был создан первый отечественный общественный экологический фонд "Компас", который принимает обращения граждан в российских регионах.
"Тема номер один всегда – это мусор. Самый популярный запрос. У нас по-прежнему переполнены контейнеры во многих городах, нет баков для раздельного сбора отходов, зачастую даже урн нет в местах большого скопления людей", - сказала Ковалева.
Она отметила, что отвечать на запросы и помогать населению решать проблемы в сфере экологии фонду помогают федеральные, региональные и муниципальные депутаты.
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