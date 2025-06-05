https://ria.ru/20250605/ekologiya-2021000752.html

В экологическом фонде рассказали, на что россияне жалуются чаще всего

В экологическом фонде рассказали, на что россияне жалуются чаще всего - РИА Новости, 05.06.2025

В экологическом фонде рассказали, на что россияне жалуются чаще всего

Россияне, отвечая на вопрос о проблемах в сфере экологии, чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора и свалки, рассказала в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:58:00+03:00

2025-06-05T04:58:00+03:00

2025-06-05T09:47:00+03:00

общество

россия

татьяна ковалева

экология

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Россияне, отвечая на вопрос о проблемах в сфере экологии, чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора и свалки, рассказала в интервью РИА Новости директор экологического фонда "Компас" Татьяна Ковалева. Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. В этот день в 2022 году был создан первый отечественный общественный экологический фонд "Компас", который принимает обращения граждан в российских регионах. "Тема номер один всегда – это мусор. Самый популярный запрос. У нас по-прежнему переполнены контейнеры во многих городах, нет баков для раздельного сбора отходов, зачастую даже урн нет в местах большого скопления людей", - сказала Ковалева. Она отметила, что отвечать на запросы и помогать населению решать проблемы в сфере экологии фонду помогают федеральные, региональные и муниципальные депутаты.

https://ria.ru/20250602/premiya-2020390359.html

https://ria.ru/20250330/musor-2008190513.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, татьяна ковалева, экология