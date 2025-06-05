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Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами

Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами - РИА Новости, 05.06.2025

Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами

В Москве с 2011 года построили 96 спортивных комплексов с бассейнами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:12:00+03:00

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2025-06-05T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве с 2011 года построили 96 спортивных комплексов с бассейнами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года за счет городского бюджета построили 30 спортивных объектов с бассейнами, а инвесторы возвели еще 66. Только в прошлом году в столице возвели десять таких объектов, а в ближайшие три года планируется построить еще 15", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, больше всех объектов с бассейнами – по 13 – возвели в центре и на северо-востоке города.В сообщении отмечается, что в 2024 году, например, в Западном Дегунине возвели физкультурно-оздоровительный на 14 тысяч квадратных метров, а в Южном Бутове – на 5 тысяч "квадратов".Ранее мэр Столицы Сергей Собянин заявил, что реконструкцию стадиона "Металлург" планируется завершить в текущем году.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы