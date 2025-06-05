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Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами - РИА Новости, 05.06.2025
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14:12 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/efimov-2021057261.html
Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами
Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами - РИА Новости, 05.06.2025
Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами
В Москве с 2011 года построили 96 спортивных комплексов с бассейнами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 05.06.2025
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве с 2011 года построили 96 спортивных комплексов с бассейнами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года за счет городского бюджета построили 30 спортивных объектов с бассейнами, а инвесторы возвели еще 66. Только в прошлом году в столице возвели десять таких объектов, а в ближайшие три года планируется построить еще 15", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, больше всех объектов с бассейнами – по 13 – возвели в центре и на северо-востоке города.В сообщении отмечается, что в 2024 году, например, в Западном Дегунине возвели физкультурно-оздоровительный на 14 тысяч квадратных метров, а в Южном Бутове – на 5 тысяч "квадратов".Ранее мэр Столицы Сергей Собянин заявил, что реконструкцию стадиона "Металлург" планируется завершить в текущем году.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами

Ефимов: с 2011 года в Москве построили 96 спорткомплексов с бассейнами

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве с 2011 года построили 96 спортивных комплексов с бассейнами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года за счет городского бюджета построили 30 спортивных объектов с бассейнами, а инвесторы возвели еще 66. Только в прошлом году в столице возвели десять таких объектов, а в ближайшие три года планируется построить еще 15", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, больше всех объектов с бассейнами – по 13 – возвели в центре и на северо-востоке города.
В сообщении отмечается, что в 2024 году, например, в Западном Дегунине возвели физкультурно-оздоровительный на 14 тысяч квадратных метров, а в Южном Бутове – на 5 тысяч "квадратов".
Ранее мэр Столицы Сергей Собянин заявил, что реконструкцию стадиона "Металлург" планируется завершить в текущем году.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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