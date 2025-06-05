https://ria.ru/20250605/efimov-2021057261.html
Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами
Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами - РИА Новости, 05.06.2025
Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами
В Москве с 2011 года построили 96 спортивных комплексов с бассейнами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:12:00+03:00
2025-06-05T14:12:00+03:00
2025-06-05T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве с 2011 года построили 96 спортивных комплексов с бассейнами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года за счет городского бюджета построили 30 спортивных объектов с бассейнами, а инвесторы возвели еще 66. Только в прошлом году в столице возвели десять таких объектов, а в ближайшие три года планируется построить еще 15", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, больше всех объектов с бассейнами – по 13 – возвели в центре и на северо-востоке города.В сообщении отмечается, что в 2024 году, например, в Западном Дегунине возвели физкультурно-оздоровительный на 14 тысяч квадратных метров, а в Южном Бутове – на 5 тысяч "квадратов".Ранее мэр Столицы Сергей Собянин заявил, что реконструкцию стадиона "Металлург" планируется завершить в текущем году.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами
Ефимов: с 2011 года в Москве построили 96 спорткомплексов с бассейнами
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве с 2011 года построили 96 спортивных комплексов с бассейнами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года за счет городского бюджета построили 30 спортивных объектов с бассейнами, а инвесторы возвели еще 66. Только в прошлом году в столице возвели десять таких объектов, а в ближайшие три года планируется построить еще 15", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, больше всех объектов с бассейнами – по 13 – возвели в центре и на северо-востоке города.
В сообщении отмечается, что в 2024 году, например, в Западном Дегунине возвели физкультурно-оздоровительный на 14 тысяч квадратных метров, а в Южном Бутове – на 5 тысяч "квадратов".
Ранее мэр Столицы Сергей Собянин заявил, что реконструкцию стадиона "Металлург" планируется завершить в текущем году.