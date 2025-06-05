https://ria.ru/20250605/efimov-2020980826.html

Ефимов: жильцы старых домов в Черемушках начали осмотр квартир по реновации

Ефимов: жильцы старых домов в Черемушках начали осмотр квартир по реновации - РИА Новости, 05.06.2025

Ефимов: жильцы старых домов в Черемушках начали осмотр квартир по реновации

Жители двух старых домов в московском районе Черемушки приступили к осмотру новых квартир в рамках реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:12:00+03:00

2025-06-05T11:12:00+03:00

2025-06-05T11:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Жители двух старых домов в московском районе Черемушки приступили к осмотру новых квартир в рамках реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В мае осматривать новое жилье начали почти 370 горожан из двух старых пятиэтажек на улице Гарибальди. Город предложил им квартиры по программе реновации в доме 33 на улице Профсоюзной. Всего в Черемушках передали для участников программы реновации пять жилых комплексов. Квартиры в них получили около 1,3 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что в районе планируется переселить почти 24,5 тысячи жителей 119 старых домов.Уточняется, что жилой комплекс располагается рядом с расселяемым домом, поэтому после завершения переезда жители смогут посещать те же школы, больницы и детские сады.Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что в новом жилом комплексе на располагается 240 квартир с готовой отделкой общей площадью до 14 тысяч квадратных метров. При этом две из них обустроены для маломобильных граждан.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.

https://ria.ru/20250604/efimov-2020837491.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы