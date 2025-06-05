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Ефимов: жильцы старых домов в Черемушках начали осмотр квартир по реновации - РИА Новости, 05.06.2025
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11:12 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/efimov-2020980826.html
Ефимов: жильцы старых домов в Черемушках начали осмотр квартир по реновации
Ефимов: жильцы старых домов в Черемушках начали осмотр квартир по реновации - РИА Новости, 05.06.2025
Ефимов: жильцы старых домов в Черемушках начали осмотр квартир по реновации
Жители двух старых домов в московском районе Черемушки приступили к осмотру новых квартир в рамках реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:12:00+03:00
2025-06-05T11:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Жители двух старых домов в московском районе Черемушки приступили к осмотру новых квартир в рамках реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В мае осматривать новое жилье начали почти 370 горожан из двух старых пятиэтажек на улице Гарибальди. Город предложил им квартиры по программе реновации в доме 33 на улице Профсоюзной. Всего в Черемушках передали для участников программы реновации пять жилых комплексов. Квартиры в них получили около 1,3 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что в районе планируется переселить почти 24,5 тысячи жителей 119 старых домов.Уточняется, что жилой комплекс располагается рядом с расселяемым домом, поэтому после завершения переезда жители смогут посещать те же школы, больницы и детские сады.Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что в новом жилом комплексе на располагается 240 квартир с готовой отделкой общей площадью до 14 тысяч квадратных метров. При этом две из них обустроены для маломобильных граждан.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.
https://ria.ru/20250604/efimov-2020837491.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жильцы старых домов в Черемушках начали осмотр квартир по реновации

Ефимов: жители двух домов в Черемушках начали осмотр новых квартир по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Жители двух старых домов в московском районе Черемушки приступили к осмотру новых квартир в рамках реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В мае осматривать новое жилье начали почти 370 горожан из двух старых пятиэтажек на улице Гарибальди. Город предложил им квартиры по программе реновации в доме 33 на улице Профсоюзной. Всего в Черемушках передали для участников программы реновации пять жилых комплексов. Квартиры в них получили около 1,3 тысячи москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра отметил, что в районе планируется переселить почти 24,5 тысячи жителей 119 старых домов.
Уточняется, что жилой комплекс располагается рядом с расселяемым домом, поэтому после завершения переезда жители смогут посещать те же школы, больницы и детские сады.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что в новом жилом комплексе на располагается 240 квартир с готовой отделкой общей площадью до 14 тысяч квадратных метров. При этом две из них обустроены для маломобильных граждан.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.
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