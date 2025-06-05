Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жилой квартал со школами и детсадами построят в Некрасовке по КРТ - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/efimov-2020938770.html
Ефимов: жилой квартал со школами и детсадами построят в Некрасовке по КРТ
Ефимов: жилой квартал со школами и детсадами построят в Некрасовке по КРТ - РИА Новости, 05.06.2025
Ефимов: жилой квартал со школами и детсадами построят в Некрасовке по КРТ
В московской Некрасовке в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) появится жилой квартал со школами и детскими садами, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:12:00+03:00
2025-06-05T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953548643_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_cebee0ae6b7c9ac5fb391d88c5e05f7a.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В московской Некрасовке в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) появится жилой квартал со школами и детскими садами, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Территория, отведенная под проект КРТ, состоит из шести участков общей площадью 32,52 гектара и относится к району Некрасовка. Там построят комфортное жилье с социальной, общественно-деловой и производственной инфраструктурой. В частности, планируется строительство объектов образования, предусмотрено создание более 2,5 тысячи школьных и 950 дошкольных мест. Общая площадь новых зданий превысит 68 тысяч квадратных метров, - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на удаленном от жилых домов участке построят объект для размещения высокотехнологичного производства. Его площадь составит 5,72 тысячи квадратных метров. Благодаря проекту в Некрасовке появится около 3,6 тысячи рабочих мест для москвичей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что кроме жилья, социальной инфраструктуры и производства планируется построить торговый центр.Участки находятся недалеко от парка "Некрасовка", на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Лавриненко и в Проектируемом проезде № 4296. Также рядом расположена станция метро "Некрасовка", добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250604/efimov-2020837491.html
https://ria.ru/20250603/efimov-2020638375.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953548643_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_26bd51adbeaa264ee8416a6e91411c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жилой квартал со школами и детсадами построят в Некрасовке по КРТ

Ефимов: в Некрасовке по КРТ возведут жилой квартал со школами и детскими садами

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В московской Некрасовке в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) появится жилой квартал со школами и детскими садами, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Территория, отведенная под проект КРТ, состоит из шести участков общей площадью 32,52 гектара и относится к району Некрасовка. Там построят комфортное жилье с социальной, общественно-деловой и производственной инфраструктурой. В частности, планируется строительство объектов образования, предусмотрено создание более 2,5 тысячи школьных и 950 дошкольных мест. Общая площадь новых зданий превысит 68 тысяч квадратных метров, - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Ефимов: в Москве строят свыше 200 объектов социальной инфраструктуры
Вчера, 14:12
В сообщении уточняется, что на удаленном от жилых домов участке построят объект для размещения высокотехнологичного производства. Его площадь составит 5,72 тысячи квадратных метров. Благодаря проекту в Некрасовке появится около 3,6 тысячи рабочих мест для москвичей.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что кроме жилья, социальной инфраструктуры и производства планируется построить торговый центр.
Участки находятся недалеко от парка "Некрасовка", на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Лавриненко и в Проектируемом проезде № 4296. Также рядом расположена станция метро "Некрасовка", добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Ефимов: московским застройщикам упростили получение планов участков
3 июня, 14:12
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала