https://ria.ru/20250605/efimov-2020938770.html

Ефимов: жилой квартал со школами и детсадами построят в Некрасовке по КРТ

Ефимов: жилой квартал со школами и детсадами построят в Некрасовке по КРТ - РИА Новости, 05.06.2025

Ефимов: жилой квартал со школами и детсадами построят в Некрасовке по КРТ

В московской Некрасовке в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) появится жилой квартал со школами и детскими садами, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:12:00+03:00

2025-06-05T09:12:00+03:00

2025-06-05T09:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В московской Некрасовке в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) появится жилой квартал со школами и детскими садами, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Территория, отведенная под проект КРТ, состоит из шести участков общей площадью 32,52 гектара и относится к району Некрасовка. Там построят комфортное жилье с социальной, общественно-деловой и производственной инфраструктурой. В частности, планируется строительство объектов образования, предусмотрено создание более 2,5 тысячи школьных и 950 дошкольных мест. Общая площадь новых зданий превысит 68 тысяч квадратных метров, - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на удаленном от жилых домов участке построят объект для размещения высокотехнологичного производства. Его площадь составит 5,72 тысячи квадратных метров. Благодаря проекту в Некрасовке появится около 3,6 тысячи рабочих мест для москвичей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что кроме жилья, социальной инфраструктуры и производства планируется построить торговый центр.Участки находятся недалеко от парка "Некрасовка", на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Лавриненко и в Проектируемом проезде № 4296. Также рядом расположена станция метро "Некрасовка", добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250604/efimov-2020837491.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы