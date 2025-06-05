https://ria.ru/20250605/dtp-2021146641.html

При падении дерева на машину в Ростове-на-Дону пострадал водитель

При падении дерева на машину в Ростове-на-Дону пострадал водитель - РИА Новости, 05.06.2025

При падении дерева на машину в Ростове-на-Дону пострадал водитель

Полиция проводит проверку по факту падения дерева на три автомобиля в Ростове-на-Дону, в результате чего женщина-водитель одной из машин попала в больницу с... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:20:00+03:00

2025-06-05T17:20:00+03:00

2025-06-05T17:36:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту падения дерева на три автомобиля в Ростове-на-Дону, в результате чего женщина-водитель одной из машин попала в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Ростовской области. Днем в соцсетях появились сообщения, что в Ростове-на-Дону огромное дерево упало на несколько автомобилей на улице Суворова, есть пострадавшие. В полиции подтвердили, что на улице Суворова упало дерево на проезжающий автомобиль, за рулём которого находилась женщина. Также дерево повредило два автомобиля без пассажиров внутри. "На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, её жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Сейчас полицейские по данному факту проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250420/yauza-2012379331.html

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп