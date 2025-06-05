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Дронов: Новгородская область стала второй в сфере молодежной политики
Дронов: Новгородская область стала второй в сфере молодежной политики - РИА Новости, 05.06.2025
Дронов: Новгородская область стала второй в сфере молодежной политики
Новгородская область заняла второе место в общероссийском рейтинге эффективности работы в сфере молодежной политики, улучшив за год свои показатели, сообщил... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:17:00+03:00
2025-06-05T21:17:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Новгородская область заняла второе место в общероссийском рейтинге эффективности работы в сфере молодежной политики, улучшив за год свои показатели, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что при составлении рейтинга эксперты Федерального агентства по делам молодежи оценивали уровень реализации молодежной политики, участие в проектах Росмолодежи и партнерских организаций. По сравнению с 2024 годом регион поднялся на ещё одну позицию вверх. "Новгородская область заняла второе место в общероссийском рейтинге эффективности работы в сфере молодёжной политики. Мы стали лидерами в группе регионов с численностью молодёжи до 200 тысяч человек", - сообщил Дронов. По его словам, это показатель успешного выполнения задачи по созданию условий для всестороннего развития и поддержки молодежи. Так, в 2024 году десятки новгородцев получили федеральную и региональную грантовую поддержку, сотни ребят побывали на всероссийских форумах и конкурсах. "Наши добровольцы помогали в ликвидации пожаров, поисково-спасательных работах, сопровождали региональные и всероссийские события, помогали в ликвидации последствий разлива нефти на берегу Чёрного моря. В Старой Руссе открылся самый большой многофункциональный молодежный центр в регионе, а в этом году появится еще одна точка притяжения для молодежи в Боровичах", - добавил Дронов. Он поблагодарил руководителя Росмолодежи Григория Гурова за высокую оценку работы региональной команды и плодотворное сотрудничество.
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россия, новгородская область
Россия, Новгородская область
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Новгородская область заняла второе место в общероссийском рейтинге эффективности работы в сфере молодежной политики, улучшив за год свои показатели, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при составлении рейтинга эксперты Федерального агентства по делам молодежи оценивали уровень реализации молодежной политики, участие в проектах Росмолодежи и партнерских организаций. По сравнению с 2024 годом регион поднялся на ещё одну позицию вверх.
"Новгородская область заняла второе место в общероссийском рейтинге эффективности работы в сфере молодёжной политики. Мы стали лидерами в группе регионов с численностью молодёжи до 200 тысяч человек", - сообщил Дронов
.
По его словам, это показатель успешного выполнения задачи по созданию условий для всестороннего развития и поддержки молодежи. Так, в 2024 году десятки новгородцев получили федеральную и региональную грантовую поддержку, сотни ребят побывали на всероссийских форумах и конкурсах.
"Наши добровольцы помогали в ликвидации пожаров, поисково-спасательных работах, сопровождали региональные и всероссийские события, помогали в ликвидации последствий разлива нефти на берегу Чёрного моря
. В Старой Руссе
открылся самый большой многофункциональный молодежный центр в регионе, а в этом году появится еще одна точка притяжения для молодежи в Боровичах", - добавил Дронов.
Он поблагодарил руководителя Росмолодежи Григория Гурова
за высокую оценку работы региональной команды и плодотворное сотрудничество.