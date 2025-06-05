https://ria.ru/20250605/doma-2021049775.html

Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря

Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря - РИА Новости, 05.06.2025

Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря

Около 120 многоквартирных и 323 частных дома повреждены с декабря в результате преступных действий ВСУ в Курской области, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:22:00+03:00

2025-06-05T11:22:00+03:00

2025-06-05T11:27:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019929774_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_626f99d4b93867d06f4d50f40805bbc8.jpg

КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Около 120 многоквартирных и 323 частных дома повреждены с декабря в результате преступных действий ВСУ в Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн."С декабря 24-го года в общей сложности было повреждено в результате преступных действий ВСУ в разной степени 119 многоквартирных домов и 323 частных домовладений", - заявил Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за полгода работы врио губернатора региона.Он отметил, что на сегодняшний момент 73% пострадавших домов индивидуальных и 62% МКД уже восстановлены, эта работа продолжается.

https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, жилье