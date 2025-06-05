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Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря - РИА Новости, 05.06.2025
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11:22 05.06.2025 (обновлено: 11:27 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/doma-2021049775.html
Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря
Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря - РИА Новости, 05.06.2025
Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря
Около 120 многоквартирных и 323 частных дома повреждены с декабря в результате преступных действий ВСУ в Курской области, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:22:00+03:00
2025-06-05T11:27:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
жилье
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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Около 120 многоквартирных и 323 частных дома повреждены с декабря в результате преступных действий ВСУ в Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн."С декабря 24-го года в общей сложности было повреждено в результате преступных действий ВСУ в разной степени 119 многоквартирных домов и 323 частных домовладений", - заявил Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за полгода работы врио губернатора региона.Он отметил, что на сегодняшний момент 73% пострадавших домов индивидуальных и 62% МКД уже восстановлены, эта работа продолжается.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, жилье
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Жилье
Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря

Хинштейн: 323 частных дома повреждены при атаках ВСУ в Курской области с декабря

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске
Последствия ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске . Архивное фото
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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Около 120 многоквартирных и 323 частных дома повреждены с декабря в результате преступных действий ВСУ в Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"С декабря 24-го года в общей сложности было повреждено в результате преступных действий ВСУ в разной степени 119 многоквартирных домов и 323 частных домовладений", - заявил Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за полгода работы врио губернатора региона.
Он отметил, что на сегодняшний момент 73% пострадавших домов индивидуальных и 62% МКД уже восстановлены, эта работа продолжается.
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ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныЖилье
 
 
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