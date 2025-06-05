Рейтинг@Mail.ru
Более 40 детей-сирот в Ярославской области получили сертификаты на жилье - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/deti-2021191550.html
Более 40 детей-сирот в Ярославской области получили сертификаты на жилье
Более 40 детей-сирот в Ярославской области получили сертификаты на жилье - РИА Новости, 05.06.2025
Более 40 детей-сирот в Ярославской области получили сертификаты на жилье
Более 40 детей-сирот получили в Ярославской области сертификаты на приобретение жилья в этом году, сообщил министр имущественных отношений Ярославской области... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:30:00+03:00
2025-06-05T21:30:00+03:00
жилье
ярославская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48a05b82e9cf95c2198f7276e256b1e8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Более 40 детей-сирот получили в Ярославской области сертификаты на приобретение жилья в этом году, сообщил министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров. По данным правительства Ярославской области, в четверг еще 11 человек, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилищные сертификаты в региональном министерстве имущественных отношений. "Сертификаты в Ярославской области с начала 2025 года получили уже 44 человека. В целом за полтора года действия федерального закона в регионе уже выданы 103 сертификата на сумму более 300 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба областного правительства министра имущественных отношений Ярославской области Николая Здорова. По словам первого зампредседателя правительства области Дениса Хохрякова, Ярославская область стала одним из первых субъектов, где начали предоставлять жилищные сертификаты. "В 2022 году был принят региональный закон, по которому у детей-сирот, достигших возраста 23 лет, появилась возможность получить сертификаты на приобретение жилья. С 2024 года стал действовать федеральный закон, утверждающий порядок выдачи жилищных сертификатов, и этот механизм заработал по всей стране", - цитирует Хохрякова пресс-служба. Хохряков отметил, что жилищные сертификаты были разработаны как альтернатива выдаче квартир сиротам. Это позволяет представителям данной категории выбирать жилье самостоятельно: можно купить квартиру в любом регионе России или закрыть ипотеку.
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e41b6472a527d8157b1a9d42d95edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, ярославская область, россия, общество
Жилье, Ярославская область, Россия, Общество

Более 40 детей-сирот в Ярославской области получили сертификаты на жилье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Центр Ярославля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Более 40 детей-сирот получили в Ярославской области сертификаты на приобретение жилья в этом году, сообщил министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров.
По данным правительства Ярославской области, в четверг еще 11 человек, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилищные сертификаты в региональном министерстве имущественных отношений.
"Сертификаты в Ярославской области с начала 2025 года получили уже 44 человека. В целом за полтора года действия федерального закона в регионе уже выданы 103 сертификата на сумму более 300 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба областного правительства министра имущественных отношений Ярославской области Николая Здорова.
По словам первого зампредседателя правительства области Дениса Хохрякова, Ярославская область стала одним из первых субъектов, где начали предоставлять жилищные сертификаты.
"В 2022 году был принят региональный закон, по которому у детей-сирот, достигших возраста 23 лет, появилась возможность получить сертификаты на приобретение жилья. С 2024 года стал действовать федеральный закон, утверждающий порядок выдачи жилищных сертификатов, и этот механизм заработал по всей стране", - цитирует Хохрякова пресс-служба.
Хохряков отметил, что жилищные сертификаты были разработаны как альтернатива выдаче квартир сиротам. Это позволяет представителям данной категории выбирать жилье самостоятельно: можно купить квартиру в любом регионе России или закрыть ипотеку.
 
ЖильеЯрославская областьРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала