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Более 40 детей-сирот в Ярославской области получили сертификаты на жилье

Более 40 детей-сирот в Ярославской области получили сертификаты на жилье - РИА Новости, 05.06.2025

Более 40 детей-сирот в Ярославской области получили сертификаты на жилье

Более 40 детей-сирот получили в Ярославской области сертификаты на приобретение жилья в этом году, сообщил министр имущественных отношений Ярославской области... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T21:30:00+03:00

2025-06-05T21:30:00+03:00

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жилье

ярославская область

россия

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Более 40 детей-сирот получили в Ярославской области сертификаты на приобретение жилья в этом году, сообщил министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров. По данным правительства Ярославской области, в четверг еще 11 человек, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилищные сертификаты в региональном министерстве имущественных отношений. "Сертификаты в Ярославской области с начала 2025 года получили уже 44 человека. В целом за полтора года действия федерального закона в регионе уже выданы 103 сертификата на сумму более 300 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба областного правительства министра имущественных отношений Ярославской области Николая Здорова. По словам первого зампредседателя правительства области Дениса Хохрякова, Ярославская область стала одним из первых субъектов, где начали предоставлять жилищные сертификаты. "В 2022 году был принят региональный закон, по которому у детей-сирот, достигших возраста 23 лет, появилась возможность получить сертификаты на приобретение жилья. С 2024 года стал действовать федеральный закон, утверждающий порядок выдачи жилищных сертификатов, и этот механизм заработал по всей стране", - цитирует Хохрякова пресс-служба. Хохряков отметил, что жилищные сертификаты были разработаны как альтернатива выдаче квартир сиротам. Это позволяет представителям данной категории выбирать жилье самостоятельно: можно купить квартиру в любом регионе России или закрыть ипотеку.

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жилье, ярославская область, россия, общество