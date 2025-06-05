https://ria.ru/20250605/deputaty-2021170964.html
Белгородские депутаты направили 100 млн рублей на безопасность приграничья
Белгородские депутаты направили 100 млн рублей на безопасность приграничья - РИА Новости, 05.06.2025
Белгородские депутаты направили 100 млн рублей на безопасность приграничья
Депутаты Белгородской областной Думы перенаправили финансовые ресурсы, заложенные в бюджете на реализацию наказов, в резервный фонд областного правительства,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:16:00+03:00
2025-06-05T18:16:00+03:00
2025-06-05T18:16:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы перенаправили финансовые ресурсы, заложенные в бюджете на реализацию наказов, в резервный фонд областного правительства, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. Он отметил, что ранее депутаты принимали подобное решение о перенаправлении финансовых ресурсов, предназначенных для исполнения наказов, на поддержку пострадавших граждан и защиту населения от угроз со стороны ВСУ. "В прошлом году эти средства были использованы на изготовление укрытий, что позволило сохранить жизни и здоровье сотням наших земляков. Это было нашим общим решением", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Ситуация в области остается напряженной, подчеркнул спикер облпарламента. "В связи с этим фракции, представленные в областной Думе, вышли с единой инициативой — направить 100 миллионов рублей, заложенные в областном бюджете в качестве субсидий на реализацию наказов, в резервный фонд Правительства Белгородской области. Это позволит использовать их для финансирования расходов на обеспечение безопасности образовательных учреждений в приграничных муниципалитетах", – сообщил Клепиков. Он поблагодарил депутатов за поддержку решения.
https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169353.html
https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169063.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская область
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская область
Белгородские депутаты направили 100 млн рублей на безопасность приграничья
Белгородские депутаты направили 100 млн рублей в резервный фонд правительства
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы перенаправили финансовые ресурсы, заложенные в бюджете на реализацию наказов, в резервный фонд областного правительства, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.
Он отметил, что ранее депутаты принимали подобное решение о перенаправлении финансовых ресурсов, предназначенных для исполнения наказов, на поддержку пострадавших граждан и защиту населения от угроз со стороны ВСУ.
"В прошлом году эти средства были использованы на изготовление укрытий, что позволило сохранить жизни и здоровье сотням наших земляков. Это было нашим общим решением", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Ситуация в области остается напряженной, подчеркнул спикер облпарламента.
"В связи с этим фракции, представленные в областной Думе, вышли с единой инициативой — направить 100 миллионов рублей, заложенные в областном бюджете в качестве субсидий на реализацию наказов, в резервный фонд Правительства Белгородской области. Это позволит использовать их для финансирования расходов на обеспечение безопасности образовательных учреждений в приграничных муниципалитетах", – сообщил Клепиков.
Он поблагодарил депутатов за поддержку решения.