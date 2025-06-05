https://ria.ru/20250605/deputaty-2021170964.html

Белгородские депутаты направили 100 млн рублей на безопасность приграничья

Белгородские депутаты направили 100 млн рублей на безопасность приграничья - РИА Новости, 05.06.2025

Белгородские депутаты направили 100 млн рублей на безопасность приграничья

Депутаты Белгородской областной Думы перенаправили финансовые ресурсы, заложенные в бюджете на реализацию наказов, в резервный фонд областного правительства,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:16:00+03:00

2025-06-05T18:16:00+03:00

2025-06-05T18:16:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834027868_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_91d307e96a3d38e24f9f3360785e7eed.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы перенаправили финансовые ресурсы, заложенные в бюджете на реализацию наказов, в резервный фонд областного правительства, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. Он отметил, что ранее депутаты принимали подобное решение о перенаправлении финансовых ресурсов, предназначенных для исполнения наказов, на поддержку пострадавших граждан и защиту населения от угроз со стороны ВСУ. "В прошлом году эти средства были использованы на изготовление укрытий, что позволило сохранить жизни и здоровье сотням наших земляков. Это было нашим общим решением", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Ситуация в области остается напряженной, подчеркнул спикер облпарламента. "В связи с этим фракции, представленные в областной Думе, вышли с единой инициативой — направить 100 миллионов рублей, заложенные в областном бюджете в качестве субсидий на реализацию наказов, в резервный фонд Правительства Белгородской области. Это позволит использовать их для финансирования расходов на обеспечение безопасности образовательных учреждений в приграничных муниципалитетах", – сообщил Клепиков. Он поблагодарил депутатов за поддержку решения.

https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169353.html

https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169063.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская область