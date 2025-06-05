https://ria.ru/20250605/deputaty-2021059040.html

Депутаты Ростовской области предложили уточнить выкупную цену жилья

Депутаты Ростовской области предложили уточнить выкупную цену жилья - РИА Новости, 05.06.2025

Депутаты Ростовской области предложили уточнить выкупную цену жилья

Депутаты Ростовской области направили на федеральный уровень предложение уточнить определение выкупной цены изымаемого аварийного жилья, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:10:00+03:00

2025-06-05T12:10:00+03:00

2025-06-05T13:03:00+03:00

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Ростовской области направили на федеральный уровень предложение уточнить определение выкупной цены изымаемого аварийного жилья, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко. По его словам, к депутатам зачастую обращаются жильцы аварийных домов с проблемами определения выкупной цены изымаемого жилья. "Дело в том, что разница между выкупной ценой, указанной в отчете оценщика, и суммой, установленной судебной экспертизой, зачастую существенно расходится", - сказал Ищенко. Он уточнил, что одна из причин несоответствия в том, что физические характеристики объекта недвижимости не имеют четких качественных показателей, учитывающих техническое состояние объекта оценки. Кроме того, законодательство предполагает, что выкупная цена не только позволит купить себе новое жилье, но и компенсирует все расходы, связанные с переселением. Такие убытки определяются как расходы, однако размеры таких расходов не имеют четких количественных показателей. Кроме того, по его словам, в настоящее время сложилась судебная практика по включению в выкупную цену компенсации за непроизведенный капитальный ремонт, если на момент приватизации жилья дом нуждался в таком ремонте, но его так и не провели до признания здания аварийным. "На первых порах депутаты донского парламента предлагают внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации и конкретизировать состав убытков, включив в них компенсацию за непроведенный капитальный ремонт аварийного многоквартирного дома, в котором находится изымаемое жилое помещение", - сказал спикер областного парламента.

https://ria.ru/20250603/festival-2020655270.html

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ростовская область

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ростовская область, александр ищенко