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Киев осудил установление в Польше дня памяти жертв украинских националистов - РИА Новости, 05.06.2025
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15:33 05.06.2025 (обновлено: 15:34 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/den-2021116406.html
Киев осудил установление в Польше дня памяти жертв украинских националистов
Киев осудил установление в Польше дня памяти жертв украинских националистов - РИА Новости, 05.06.2025
Киев осудил установление в Польше дня памяти жертв украинских националистов
МИД Украины осудил власти Польши за установление в стране дня памяти жертв украинских националистов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:33:00+03:00
2025-06-05T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МИД Украины осудил власти Польши за установление в стране дня памяти жертв украинских националистов. Ранее в четверг ряд украинских СМИ сообщил, что польский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершённого ОУН* и УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). "Министерство иностранных дел Украины расценивает решение Сейма республики Польша об установлении 11 июля Днем памяти жертв так называемого "геноцида, совершённого ОУН* и УПА* на восточных территориях II Польской республики" идущим вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД. Во вторник избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* запрещенные в РФ экстремистские организации
https://ria.ru/20250603/navrotskiy-2020497856.html
https://ria.ru/20250531/ostanki-2020181603.html
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в мире, украина, польша, россия, кароль навроцкий, владимир зеленский, украинская повстанческая армия, киев
В мире, Украина, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия, Киев
Киев осудил установление в Польше дня памяти жертв украинских националистов

МИД Украины осудил Польшу за установление в стране дня памяти жертв ОУН и УПА

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле
Марш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МИД Украины осудил власти Польши за установление в стране дня памяти жертв украинских националистов.
Ранее в четверг ряд украинских СМИ сообщил, что польский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершённого ОУН* и УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации).
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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3 июня, 08:00
"Министерство иностранных дел Украины расценивает решение Сейма республики Польша об установлении 11 июля Днем памяти жертв так называемого "геноцида, совершённого ОУН* и УПА* на восточных территориях II Польской республики" идущим вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД.
Во вторник избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* запрещенные в РФ экстремистские организации
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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В миреУкраинаПольшаРоссияКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийУкраинская повстанческая армияКиев
 
 
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