На свердловского редактора URA.RU завели дело о взятке
На свердловского редактора URA.RU Аллаярова завели дело о даче взятки
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЗдание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело о даче взятки должностному лицу возбуждено в отношении редактора свердловской редакции издания Ura.ru Дениса Аллаярова, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В четверг Аллаяров был задержан в ходе обысков в уральской редакции URA.RU. После допроса он был отпущен из полиции, но потом снова задержан.
"Возбуждено дело по части 3 статьи 291 (Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий)", - сказал собеседник агентства.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы - предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова. После допроса их отпустили.
Само издание URA. RU сообщило об обысках в редакции, в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.
Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.