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На свердловского редактора URA.RU завели дело о взятке - РИА Новости, 05.06.2025
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16:58 05.06.2025 (обновлено: 17:36 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/delo-2021138610.html
На свердловского редактора URA.RU завели дело о взятке
На свердловского редактора URA.RU завели дело о взятке - РИА Новости, 05.06.2025
На свердловского редактора URA.RU завели дело о взятке
Уголовное дело о даче взятки должностному лицу возбуждено в отношении редактора свердловской редакции издания Ura.ru Дениса Аллаярова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:58:00+03:00
2025-06-05T17:36:00+03:00
происшествия
ura.ru
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
россия
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следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело о даче взятки должностному лицу возбуждено в отношении редактора свердловской редакции издания Ura.ru Дениса Аллаярова, сообщили РИА Новости в силовых структурах.В четверг Аллаяров был задержан в ходе обысков в уральской редакции URA.RU. После допроса он был отпущен из полиции, но потом снова задержан."Возбуждено дело по части 3 статьи 291 (Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий)", - сказал собеседник агентства.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы - предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова. После допроса их отпустили.Само издание URA. RU сообщило об обысках в редакции, в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250605/zhurnalist-2021101430.html
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происшествия, ura.ru, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, россия, союз журналистов россии, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург
Происшествия, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Россия, Союз журналистов России, Следственный комитет России (СК РФ), Екатеринбург
На свердловского редактора URA.RU завели дело о взятке

На свердловского редактора URA.RU Аллаярова завели дело о даче взятки

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЗдание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело о даче взятки должностному лицу возбуждено в отношении редактора свердловской редакции издания Ura.ru Дениса Аллаярова, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В четверг Аллаяров был задержан в ходе обысков в уральской редакции URA.RU. После допроса он был отпущен из полиции, но потом снова задержан.
Вывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции
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"Возбуждено дело по части 3 статьи 291 (Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий)", - сказал собеседник агентства.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы - предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова. После допроса их отпустили.
Само издание URA. RU сообщило об обысках в редакции, в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.
Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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ПроисшествияUra.ruОбыски в редакции URA.RU в ЕкатеринбургеРоссияСоюз журналистов РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Екатеринбург
 
 
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