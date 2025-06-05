https://ria.ru/20250605/delo-2021138610.html

На свердловского редактора URA.RU завели дело о взятке

На свердловского редактора URA.RU завели дело о взятке - РИА Новости, 05.06.2025

На свердловского редактора URA.RU завели дело о взятке

Уголовное дело о даче взятки должностному лицу возбуждено в отношении редактора свердловской редакции издания Ura.ru Дениса Аллаярова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:58:00+03:00

2025-06-05T16:58:00+03:00

2025-06-05T17:36:00+03:00

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело о даче взятки должностному лицу возбуждено в отношении редактора свердловской редакции издания Ura.ru Дениса Аллаярова, сообщили РИА Новости в силовых структурах.В четверг Аллаяров был задержан в ходе обысков в уральской редакции URA.RU. После допроса он был отпущен из полиции, но потом снова задержан."Возбуждено дело по части 3 статьи 291 (Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий)", - сказал собеседник агентства.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы - предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова. После допроса их отпустили.Само издание URA. RU сообщило об обысках в редакции, в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250605/zhurnalist-2021101430.html

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

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