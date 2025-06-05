https://ria.ru/20250605/delo-2021117332.html

После атаки ВСУ на гражданские объекты в Рыльске завели дело

После атаки ВСУ на гражданские объекты в Рыльске завели дело - РИА Новости, 05.06.2025

После атаки ВСУ на гражданские объекты в Рыльске завели дело

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в ночь на 4 июня в курском Рыльске, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:34:00+03:00

2025-06-05T15:34:00+03:00

2025-06-05T15:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в ночь на 4 июня в курском Рыльске, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, в ночь на 4 июня украинские боевики с помощью беспилотника целенаправленно атаковали жилые дома в Рыльске, в результате была ранена 66-летняя женщина, которая в ходе допроса подробно рассказала военным следователям об обстоятельствах произошедшего.Подчеркивается, что при осмотре места происшествия военные следователи зафиксировали последствия преступлений украинских силовиков, повлекших также разрушение четырех частных жилых домов."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к произошедшему", - сказала Петренко.Отмечается, что ведется работа с гражданским населением, чье имущество повреждено, а также назначены судебные экспертизы с целью оценки причиненного ущерба.Врио губернатора региона Александр Хинштейн ранее сообщал, что пострадавшую женщину доставили в Курскую областную больницу.

https://ria.ru/20250605/otvet-2021069010.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльск

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рыльск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)