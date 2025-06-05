На водителя Rolls-Royce, обвиняемого в наезде на байкера, завели дело
Дело о покушении на убийство возбуждено после наезда на байкера в Петербурге
Статуя Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В отношении водителя Rolls-Royce Сергея Сосорева, наехавшего на байкера в Петербурге, возбуждено еще одно уголовное дело - о покушении на убийство, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
По данным полиции, 31 мая на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе 37-летний водитель Rolls-Royce, выполняя разворот в нарушение ПДД, столкнулся с мотоциклом Harley, а затем наехал на 35-летнего байкера. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. За рулем оказался бизнесмен Сергея Сосорев, ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264 (нарушение ПДД), п. 3 ч. 2 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ. По решению суда он заключен под страду на 2 месяца.
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"По факту ДТП следственным отделом по Красносельскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу повторно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщила пресс-служба ведомства.
В пресс-центре СК РФ добавили, что дело о покушении на убийство после ДТП с байкером было возбуждено ранее, но районный прокурор отменил постановление следствия о возбуждении уголовного дела. "Данное решение обжалуется вышестоящему прокурору", - добавили в пресс-центре СУСК.
В объединенной пресс-службе судов сообщали, что в 2024-2025 годах Сосорев 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ. После столкновения с мотоциклистом он покинул место ДТП, не вызвал скорую помощь, а также скрутил госномера у своего автомобиля.