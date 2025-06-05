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В Дагестане автомобиль сбил женщину с ребенком на руках - РИА Новости, 05.06.2025
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14:48 05.06.2025 (обновлено: 14:52 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/dagestan-2021102901.html
В Дагестане автомобиль сбил женщину с ребенком на руках
В Дагестане автомобиль сбил женщину с ребенком на руках - РИА Новости, 05.06.2025
В Дагестане автомобиль сбил женщину с ребенком на руках
Автомобиль на высокой скорости сбил женщину с девятимесячным ребенком на руках в дагестанском Кизляре, пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:48:00+03:00
2025-06-05T14:52:00+03:00
происшествия
кизляр
кизлярский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости сбил женщину с девятимесячным ребенком на руках в дагестанском Кизляре, пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции республики. "В Кизляре, на улице 40 лет Дагестана, 21-летний житель Кизлярского района, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь с превышением скорости, совершил наезд на 30-летнюю жительницу Кизлярского района с девятимесячным ребенком на руках... В результате ДТП женщина и ее ребенок с различными телесными повреждениями госпитализированы", – говорится в сообщении. Отмечается, что женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
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кизляр
кизлярский район
республика дагестан
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происшествия, кизляр, кизлярский район, республика дагестан
Происшествия, Кизляр, Кизлярский район, Республика Дагестан
В Дагестане автомобиль сбил женщину с ребенком на руках

В Дагестане автомобиль сбил женщину с девятимесячным ребенком на руках

© Госавтоинспекция Дагестана/TelegramМесто происшествия, где автомобиль на высокой скорости сбил женщину с девятимесячным ребенком на руках в дагестанском Кизляре
Место происшествия, где автомобиль на высокой скорости сбил женщину с девятимесячным ребенком на руках в дагестанском Кизляре - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Госавтоинспекция Дагестана/Telegram
Место происшествия, где автомобиль на высокой скорости сбил женщину с девятимесячным ребенком на руках в дагестанском Кизляре
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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости сбил женщину с девятимесячным ребенком на руках в дагестанском Кизляре, пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции республики.
Кизляре, на улице 40 лет Дагестана, 21-летний житель Кизлярского района, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь с превышением скорости, совершил наезд на 30-летнюю жительницу Кизлярского района с девятимесячным ребенком на руках... В результате ДТП женщина и ее ребенок с различными телесными повреждениями госпитализированы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
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ПроисшествияКизлярКизлярский районРеспублика Дагестан
 
 
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