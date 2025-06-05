https://ria.ru/20250605/brechalov-2021142201.html

Минфин поддержит строительство соцобъектов в Удмуртии

Минфин поддержит строительство соцобъектов в Удмуртии - РИА Новости, 05.06.2025

Минфин поддержит строительство соцобъектов в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым договорился о федеральной поддержке строительства новых соцобъектов... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:07:00+03:00

2025-06-05T17:07:00+03:00

2025-06-05T17:07:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

министерство финансов рф (минфин россии)

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УФА, 5 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым договорился о федеральной поддержке строительства новых соцобъектов в регионе. "Встречался с министром финансов страны Антоном Силуановым - говорили о поддержке нескольких наших больших проектов: новой школы на улице Архитектора Берша. Этот микрорайон города очень молодой, много семей с детьми. Мест в школе, которую мы открыли здесь в 2022-м, категорически не хватает. Мы подготовили проектно-сметную документацию на еще одну школу на 1100 мест. Начали ее строить в этом году за счет республики", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. По его словам, также речь шла о благоустройстве набережной Ижевского пруда. "Мы разработали проектно-сметную документацию, сейчас идет первый этап реконструкции до реки Подборенки. Рабочие прокладывают коммуникации – водоснабжение, освещение, связь, делают ливневку. Закладывают железобетонные конструкции для сцены, родников и лестничных сходов", - написал глава Удмуртии. В пресс-службе Бречалова рассказали, что рабочая встреча Силуанова и Бречалова была посвящена реализации важных для республики инициатив, включая строительство социальных объектов и модернизацию городской среды. "Одним из вопросов повестки стало возведение новой школы в жилом микрорайоне В-8 в Ижевске, где проживает большое число молодых семей. Александр Бречалов сообщил, что строительство начнётся уже в июле этого года за счёт регионального бюджета. Планируется, что это будет современное образовательное учреждение нового формата на 1100 мест, которое будет соответствовать современным требованиям и стандартам, включая использование экологичных материалов, с применением энергоэффективных технологий", - следует из релиза. В пресс-службе добавили, что в ходе встречи глава Удмуртии заручился федеральной поддержкой для завершения проекта реконструкции набережной Зодчего Дудина в Ижевске. "Окончание строительных работ намечено на 2026 год. Ожидается, что в результате горожане получат современное многофункциональное общественное пространство с зонами отдыха, спортивными площадками и велодорожками. Реализация этих проектов направлена на повышение качества жизни в регионе и создание условий для его дальнейшего развития", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20250601/aktsiya-2020308006.html

https://ria.ru/20250522/brechalov-2018540090.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), министерство финансов рф (минфин россии)