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Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы - РИА Новости, 05.06.2025
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Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы - РИА Новости, 05.06.2025
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:39:00+03:00
2025-06-05T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Москворечье кв. Г", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что этот газорегуляторный пункт ввели в эксплуатацию еще в XX веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью в 970 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством, заключил Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Мосгаз
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы

Бирюков: крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыМодернизация крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге столицы
Модернизация крупного газорегуляторного пункта Москворечье кв. Г на юге столицы - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Модернизация крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге столицы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Москворечье кв. Г", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что этот газорегуляторный пункт ввели в эксплуатацию еще в XX веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью в 970 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством, заключил Бирюков.
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