https://ria.ru/20250605/biryukov-2021066380.html
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы - РИА Новости, 05.06.2025
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:39:00+03:00
2025-06-05T12:39:00+03:00
2025-06-05T12:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011295474_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_7041e88514116d003f9ebf92fe5761a3.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Москворечье кв. Г", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что этот газорегуляторный пункт ввели в эксплуатацию еще в XX веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью в 970 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством, заключил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20250604/mats-2020622365.html
https://ria.ru/20250604/moskva-2020791310.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011295474_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_159fa19a1c07be98fea393220cf3dcb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Мосгаз
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы
Бирюков: крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Москворечье кв. Г", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что этот газорегуляторный пункт ввели в эксплуатацию еще в XX веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью в 970 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством, заключил Бирюков.