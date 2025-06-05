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Порядка 700 тысяч квадратных метров асфальта обновят на ТТК в Москве

Порядка 700 тысяч квадратных метров асфальта обновят на ТТК в Москве - РИА Новости, 05.06.2025

Порядка 700 тысяч квадратных метров асфальта обновят на ТТК в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальта на третьем транспортном кольце (ТТК), будут отремонтированы участки общей площадью РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:37:00+03:00

2025-06-05T12:37:00+03:00

2025-06-05T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальта на третьем транспортном кольце (ТТК), будут отремонтированы участки общей площадью около 700 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем 16 участков общей площадью порядка 700 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что ремонт пройдет, в частности, на внутренней и внешней сторонах кольца от Звенигородского шоссе до Беговой улицы, на обеих сторонах ТТК от Комсомольского проспекта до Бережковского моста, путепроводе Волгоградский-Угрешский и в Гагаринскомтоннеле. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил Бирюков. По его словам, ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новый асфальт. На завершающем этапе нанесут дорожную разметку. "Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси", - уточнил Бирюков.

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москва, петр бирюков