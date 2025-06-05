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Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек - РИА Новости, 05.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:53 05.06.2025 (обновлено: 16:56 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/biblioteki-2021137170.html
Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек
Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек - РИА Новости, 05.06.2025
Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек
Минпросвещения РФ провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.06.2025
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культура
россия
сергей кравцов
владимир путин
воздушно-космические силы россии
образование - общество
социальный навигатор
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. "Мы провели такой мониторинг всех школьных библиотек. Он проводился три месяца, мы проанализировали все 39 тысяч школьных библиотек, такой глубокий анализ вместе с экспертами", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он добавил, что в стране есть потребность в качественной литературе. Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит заседание Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
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россия, сергей кравцов, владимир путин, воздушно-космические силы россии, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Культура, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек

Кравцов: Минпросвещения провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольная библиотека
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы провели такой мониторинг всех школьных библиотек. Он проводился три месяца, мы проанализировали все 39 тысяч школьных библиотек, такой глубокий анализ вместе с экспертами", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Он добавил, что в стране есть потребность в качественной литературе.
Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит заседание Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе
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КультураРоссияСергей КравцовВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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