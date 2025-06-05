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Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек
Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек - РИА Новости, 05.06.2025
Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек
Минпросвещения РФ провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:53:00+03:00
2025-06-05T16:53:00+03:00
2025-06-05T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. "Мы провели такой мониторинг всех школьных библиотек. Он проводился три месяца, мы проанализировали все 39 тысяч школьных библиотек, такой глубокий анализ вместе с экспертами", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он добавил, что в стране есть потребность в качественной литературе. Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит заседание Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, владимир путин, воздушно-космические силы россии, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Культура, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек
Кравцов: Минпросвещения провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек в РФ