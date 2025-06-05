https://ria.ru/20250605/biblioteki-2021137170.html

Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек

Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек - РИА Новости, 05.06.2025

Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек

Минпросвещения РФ провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:53:00+03:00

2025-06-05T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. "Мы провели такой мониторинг всех школьных библиотек. Он проводился три месяца, мы проанализировали все 39 тысяч школьных библиотек, такой глубокий анализ вместе с экспертами", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он добавил, что в стране есть потребность в качественной литературе. Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит заседание Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

https://ria.ru/20250605/literatura-2021136648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей кравцов, владимир путин, воздушно-космические силы россии, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование