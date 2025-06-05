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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 05.06.2025
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
В период с 12.15 до 13.00 мск ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:42:00+03:00
2025-06-05T14:42:00+03:00
2025-06-05T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В период с 12.15 до 13.00 мск ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. "В период с 12.15 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью