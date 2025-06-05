https://ria.ru/20250605/bespilotnik-2021101704.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 05.06.2025

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

В период с 12.15 до 13.00 мск ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:42:00+03:00

2025-06-05T14:42:00+03:00

2025-06-05T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В период с 12.15 до 13.00 мск ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. "В период с 12.15 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250605/pvo-2021073530.html

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)