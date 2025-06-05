https://ria.ru/20250605/bednost-2021052486.html

Власти в Молдавии пытаются оправдать бедность, заявили в оппозиции

Власти в Молдавии пытаются оправдать бедность, заявили в оппозиции - РИА Новости, 05.06.2025

Власти в Молдавии пытаются оправдать бедность, заявили в оппозиции

Власти Молдавии пытаются оправдать бедность своих граждан, выдавая ее за чрезмерную бережливость, вместо того чтобы признать провальность своей экономической... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:32:00+03:00

2025-06-05T11:32:00+03:00

2025-06-05T11:32:00+03:00

в мире

здоровье - общество

молдавия

традиционные ценности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются оправдать бедность своих граждан, выдавая ее за чрезмерную бережливость, вместо того чтобы признать провальность своей экономической политики, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. Ранее Национальное бюро статистики Молдавии представило данные, согласно которым уровень абсолютной бедности в республике последние три года превышает 30%. "Раду Мариан, депутат от партии "Действие и солидарность", решил, что проблема не в мизерных зарплатах и пенсиях, а в том, что статистика "не так считает бедность". По его логике, если ты выживаешь за счет помощи, ешь реже и не покупаешь ничего лишнего — ты просто бережливый, а не бедный. Им проще переписать формулы, чем признать, что миллионы людей в Молдавии — за чертой бедности из-за провальной политики их партии", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Политик отмечает, что такая позиция властей свидетельствует об издевательстве над народом. "Когда люди считают копейки, чтобы купить хлеб, а дети ходят в школу с пустыми завтраками — власти говорят, что это не бедность, а "экономность". Люди не статистика. Народ не график в Excel. Власть живет за наш счет — и смеется в лицо каждому гражданину Республики, называя нищету "экономностью", - отметил Лунгу. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html

https://ria.ru/20250317/kollaps-2005491767.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, молдавия, традиционные ценности