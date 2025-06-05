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Власти в Молдавии пытаются оправдать бедность, заявили в оппозиции - РИА Новости, 05.06.2025
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11:32 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/bednost-2021052486.html
Власти в Молдавии пытаются оправдать бедность, заявили в оппозиции
Власти в Молдавии пытаются оправдать бедность, заявили в оппозиции - РИА Новости, 05.06.2025
Власти в Молдавии пытаются оправдать бедность, заявили в оппозиции
Власти Молдавии пытаются оправдать бедность своих граждан, выдавая ее за чрезмерную бережливость, вместо того чтобы признать провальность своей экономической... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:32:00+03:00
2025-06-05T11:32:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются оправдать бедность своих граждан, выдавая ее за чрезмерную бережливость, вместо того чтобы признать провальность своей экономической политики, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. Ранее Национальное бюро статистики Молдавии представило данные, согласно которым уровень абсолютной бедности в республике последние три года превышает 30%. "Раду Мариан, депутат от партии "Действие и солидарность", решил, что проблема не в мизерных зарплатах и пенсиях, а в том, что статистика "не так считает бедность". По его логике, если ты выживаешь за счет помощи, ешь реже и не покупаешь ничего лишнего — ты просто бережливый, а не бедный. Им проще переписать формулы, чем признать, что миллионы людей в Молдавии — за чертой бедности из-за провальной политики их партии", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Политик отмечает, что такая позиция властей свидетельствует об издевательстве над народом. "Когда люди считают копейки, чтобы купить хлеб, а дети ходят в школу с пустыми завтраками — власти говорят, что это не бедность, а "экономность". Люди не статистика. Народ не график в Excel. Власть живет за наш счет — и смеется в лицо каждому гражданину Республики, называя нищету "экономностью", - отметил Лунгу. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, традиционные ценности
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, традиционные ценности
Власти в Молдавии пытаются оправдать бедность, заявили в оппозиции

Лунгу: Кишинев пытается оправдать бедность народа, выдавая ее за бережливость

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются оправдать бедность своих граждан, выдавая ее за чрезмерную бережливость, вместо того чтобы признать провальность своей экономической политики, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Ранее Национальное бюро статистики Молдавии представило данные, согласно которым уровень абсолютной бедности в республике последние три года превышает 30%.
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"Раду Мариан, депутат от партии "Действие и солидарность", решил, что проблема не в мизерных зарплатах и пенсиях, а в том, что статистика "не так считает бедность". По его логике, если ты выживаешь за счет помощи, ешь реже и не покупаешь ничего лишнего — ты просто бережливый, а не бедный. Им проще переписать формулы, чем признать, что миллионы людей в Молдавии — за чертой бедности из-за провальной политики их партии", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
Политик отмечает, что такая позиция властей свидетельствует об издевательстве над народом. "Когда люди считают копейки, чтобы купить хлеб, а дети ходят в школу с пустыми завтраками — власти говорят, что это не бедность, а "экономность". Люди не статистика. Народ не график в Excel. Власть живет за наш счет — и смеется в лицо каждому гражданину Республики, называя нищету "экономностью", - отметил Лунгу.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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