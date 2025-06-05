Банки ждут продолжения тренда на снижение ставок по вкладам
Банки ожидают продолжения тренда на снижение ставок по вкладам до конца года
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские банки ожидают продолжения тренда на снижение ставок по вкладам, он может сохраниться до конца текущего года, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Ранее крупнейшие российские банки - Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк и Совкомбанк - преимущественно снизили ставки по вкладам перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня. По итогам заседания совета директоров 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых четвертый раз подряд.
"Динамика ставок по вкладам на банковском рынке определяется вектором денежно-кредитной политики Банка России. Если в ближайшее время ключевая ставка будет снижаться, то ставки по долгосрочным вкладам (от года) на банковском рынке могут к концу года снизиться до 12-13%", - указали в ПСБ, добавив, что и по краткосрочным депозитам ставки снизятся.
"По оценке "Почта банка", в ближайшем времени на рынке ожидается коррекция максимальных ставок по вкладам и кредитам - в пределах динамики ключевой ставки. При этом ставки по депозитам на срок от шести месяцев и выше могут снизиться существеннее. Ставка по вкладам на шесть месяцев при изменении ключевой составит уже ниже 18% годовых. В среднем ставки могут понизиться на 1 процентный пункт. "Тренд на сокращение кредитования и снижение доходности по вкладам, вероятно, сохранится до конца текущего года", - считают в банке.
В "Абсолют банке" также заметили, что величина ставок в конце полугодия будет зависеть от решения на текущем заседании совета директоров Банка России и дальнейшей риторики регулятора. "В целом мы прогнозируем дальнейший тренд на снижение ставок", - отметили там.
"Все будет зависеть от того, какое решение примет Банк России на заседании 6 июня. В базовом сценарии мы ожидаем, что ставки к концу июня могут снизиться в среднем на 0,25-0,5 процентного пункта от текущих значений", - считают в банке "Ренессанс кредит".
В пресс-службе Совкомбанка сообщили при этом, что дальнейшие решения по депозитным ставкам будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке.
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