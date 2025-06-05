https://ria.ru/20250605/banki-2021004208.html

Банки ждут продолжения тренда на снижение ставок по вкладам

Банки ждут продолжения тренда на снижение ставок по вкладам - РИА Новости, 05.06.2025

Банки ждут продолжения тренда на снижение ставок по вкладам

Российские банки ожидают продолжения тренда на снижение ставок по вкладам, он может сохраниться до конца текущего года, выяснило РИА Новости, опросив кредитные... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:44:00+03:00

2025-06-05T05:44:00+03:00

2025-06-05T05:44:00+03:00

экономика

совкомбанк

альфа-банк

газпромбанк

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские банки ожидают продолжения тренда на снижение ставок по вкладам, он может сохраниться до конца текущего года, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее крупнейшие российские банки - Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк и Совкомбанк - преимущественно снизили ставки по вкладам перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня. По итогам заседания совета директоров 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых четвертый раз подряд. "Динамика ставок по вкладам на банковском рынке определяется вектором денежно-кредитной политики Банка России. Если в ближайшее время ключевая ставка будет снижаться, то ставки по долгосрочным вкладам (от года) на банковском рынке могут к концу года снизиться до 12-13%", - указали в ПСБ, добавив, что и по краткосрочным депозитам ставки снизятся. "По оценке "Почта банка", в ближайшем времени на рынке ожидается коррекция максимальных ставок по вкладам и кредитам - в пределах динамики ключевой ставки. При этом ставки по депозитам на срок от шести месяцев и выше могут снизиться существеннее. Ставка по вкладам на шесть месяцев при изменении ключевой составит уже ниже 18% годовых. В среднем ставки могут понизиться на 1 процентный пункт. "Тренд на сокращение кредитования и снижение доходности по вкладам, вероятно, сохранится до конца текущего года", - считают в банке. В "Абсолют банке" также заметили, что величина ставок в конце полугодия будет зависеть от решения на текущем заседании совета директоров Банка России и дальнейшей риторики регулятора. "В целом мы прогнозируем дальнейший тренд на снижение ставок", - отметили там. "Все будет зависеть от того, какое решение примет Банк России на заседании 6 июня. В базовом сценарии мы ожидаем, что ставки к концу июня могут снизиться в среднем на 0,25-0,5 процентного пункта от текущих значений", - считают в банке "Ренессанс кредит". В пресс-службе Совкомбанка сообщили при этом, что дальнейшие решения по депозитным ставкам будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке.

https://ria.ru/20250604/banki-2020862883.html

https://ria.ru/20250407/sberbank-2009875094.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, совкомбанк, альфа-банк, газпромбанк