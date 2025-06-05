https://ria.ru/20250605/bakhrushinskiy-2021116326.html

Стартовала Школа медиапроектов Бахрушинского музея и журфака МГУ

Стартовала Школа медиапроектов Бахрушинского музея и журфака МГУ - РИА Новости, 05.06.2025

Стартовала Школа медиапроектов Бахрушинского музея и журфака МГУ

РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова запустили новый образовательный проект - Школа РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:49:00+03:00

2025-06-05T15:49:00+03:00

2025-06-05T15:49:00+03:00

музейные маршруты россии

кристина трубинова

елена вартанова

мгу имени м. в. ломоносова

театральный музей имени бахрушина

культура

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова запустили новый образовательный проект - Школа медиапроектов, участниками которого стали студенты-журналисты МГУ, сообщили в пресс-службе музея."Тридцатого мая в Театральном музее имени А. А. Бахрушина стартовал новый образовательный проект - Школа медиапроектов, реализуемый совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что участниками Школы стали студенты факультета журналистики МГУ - как бакалавры, так и магистранты. В рамках насыщенной программы их ждут тематические экскурсии, стратегическая сессия, серия лекций, мастер-классы от ведущих экспертов отрасли и практическая работа над собственными медиапроектами. Финальным этапом станет питчинг, по итогам которого лучшие идеи будут реализованы на площадке Бахрушинского музея."В условиях стремительных изменений медиасреды, когда различия между традиционными и цифровыми форматами всё менее ощутимы, особую ценность приобретает содержательный, профессиональный и заинтересованный разговор о культуре. Школа медиапроектов - ответ на актуальный запрос времени и шаг к формированию устойчивого диалога между музейным сообществом и молодыми специалистами в сфере медиа. Наша задача - чтобы культура звучала уверенно, современно и точно, находя отклик у широкой аудитории", - приводит пресс-служба слова гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.Уточняется, что одной из ключевых тем проекта станет взаимодействие музеев и средств массовой информации: как говорить о культуре ясно, интересно и профессионально, как выстраивать продуктивный диалог между музейной сферой и журналистским сообществом, зачем пиару нужен музей - и зачем музею нужен пиар. Эти и другие вопросы будут обсуждаться в живом формате с участием журналистов, коммуникационных экспертов и музейных сотрудников.По словам декана факультета журналистики МГУ Елены Вартановой, которые приводит пресс-служба - "современным музеям особенно необходимы специалисты, способные уверенно работать в новых медиареалиях".Школа медиапроектов - это шаг навстречу новому формату культурной коммуникации, современному подходу к медиапродвижению и воспитанию медиаграмотности в культурной среде, отметили в пресс-службе БТМ.

https://ria.ru/20250603/bakhrushinskiyleto-2020599402.html

https://ria.ru/20250314/mediaproekty-2004955435.html

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кристина трубинова, елена вартанова, мгу имени м. в. ломоносова, театральный музей имени бахрушина, культура