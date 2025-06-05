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Стартовала Школа медиапроектов Бахрушинского музея и журфака МГУ - РИА Новости, 05.06.2025
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Музейные маршруты России
 
15:49 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/bakhrushinskiy-2021116326.html
Стартовала Школа медиапроектов Бахрушинского музея и журфака МГУ
Стартовала Школа медиапроектов Бахрушинского музея и журфака МГУ - РИА Новости, 05.06.2025
Стартовала Школа медиапроектов Бахрушинского музея и журфака МГУ
РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова запустили новый образовательный проект - Школа РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:49:00+03:00
2025-06-05T15:49:00+03:00
музейные маршруты россии
кристина трубинова
елена вартанова
мгу имени м. в. ломоносова
театральный музей имени бахрушина
культура
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова запустили новый образовательный проект - Школа медиапроектов, участниками которого стали студенты-журналисты МГУ, сообщили в пресс-службе музея.&quot;Тридцатого мая в Театральном музее имени А. А. Бахрушина стартовал новый образовательный проект - Школа медиапроектов, реализуемый совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова&quot;, - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что участниками Школы стали студенты факультета журналистики МГУ - как бакалавры, так и магистранты. В рамках насыщенной программы их ждут тематические экскурсии, стратегическая сессия, серия лекций, мастер-классы от ведущих экспертов отрасли и практическая работа над собственными медиапроектами. Финальным этапом станет питчинг, по итогам которого лучшие идеи будут реализованы на площадке Бахрушинского музея.&quot;В условиях стремительных изменений медиасреды, когда различия между традиционными и цифровыми форматами всё менее ощутимы, особую ценность приобретает содержательный, профессиональный и заинтересованный разговор о культуре. Школа медиапроектов - ответ на актуальный запрос времени и шаг к формированию устойчивого диалога между музейным сообществом и молодыми специалистами в сфере медиа. Наша задача - чтобы культура звучала уверенно, современно и точно, находя отклик у широкой аудитории&quot;, - приводит пресс-служба слова гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.Уточняется, что одной из ключевых тем проекта станет взаимодействие музеев и средств массовой информации: как говорить о культуре ясно, интересно и профессионально, как выстраивать продуктивный диалог между музейной сферой и журналистским сообществом, зачем пиару нужен музей - и зачем музею нужен пиар. Эти и другие вопросы будут обсуждаться в живом формате с участием журналистов, коммуникационных экспертов и музейных сотрудников.По словам декана факультета журналистики МГУ Елены Вартановой, которые приводит пресс-служба - &quot;современным музеям особенно необходимы специалисты, способные уверенно работать в новых медиареалиях&quot;.Школа медиапроектов - это шаг навстречу новому формату культурной коммуникации, современному подходу к медиапродвижению и воспитанию медиаграмотности в культурной среде, отметили в пресс-службе БТМ.
https://ria.ru/20250603/bakhrushinskiyleto-2020599402.html
https://ria.ru/20250314/mediaproekty-2004955435.html
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кристина трубинова, елена вартанова, мгу имени м. в. ломоносова, театральный музей имени бахрушина, культура
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Елена Вартанова, МГУ имени М. В. Ломоносова, Театральный музей имени Бахрушина, Культура
Стартовала Школа медиапроектов Бахрушинского музея и журфака МГУ

Бахрушинский театральный музей и журфак МГУ запустили Школу медиапроектов

© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Участники образовательного Школы медиапроектов в Бахрушинском музее
Участники образовательного Школы медиапроектов в Бахрушинском музее - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова запустили новый образовательный проект - Школа медиапроектов, участниками которого стали студенты-журналисты МГУ, сообщили в пресс-службе музея.
«

"Тридцатого мая в Театральном музее имени А. А. Бахрушина стартовал новый образовательный проект - Школа медиапроектов, реализуемый совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участниками Школы стали студенты факультета журналистики МГУ - как бакалавры, так и магистранты. В рамках насыщенной программы их ждут тематические экскурсии, стратегическая сессия, серия лекций, мастер-классы от ведущих экспертов отрасли и практическая работа над собственными медиапроектами. Финальным этапом станет питчинг, по итогам которого лучшие идеи будут реализованы на площадке Бахрушинского музея.
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«

"В условиях стремительных изменений медиасреды, когда различия между традиционными и цифровыми форматами всё менее ощутимы, особую ценность приобретает содержательный, профессиональный и заинтересованный разговор о культуре. Школа медиапроектов - ответ на актуальный запрос времени и шаг к формированию устойчивого диалога между музейным сообществом и молодыми специалистами в сфере медиа. Наша задача - чтобы культура звучала уверенно, современно и точно, находя отклик у широкой аудитории", - приводит пресс-служба слова гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.

Уточняется, что одной из ключевых тем проекта станет взаимодействие музеев и средств массовой информации: как говорить о культуре ясно, интересно и профессионально, как выстраивать продуктивный диалог между музейной сферой и журналистским сообществом, зачем пиару нужен музей - и зачем музею нужен пиар. Эти и другие вопросы будут обсуждаться в живом формате с участием журналистов, коммуникационных экспертов и музейных сотрудников.
«

По словам декана факультета журналистики МГУ Елены Вартановой, которые приводит пресс-служба - "современным музеям особенно необходимы специалисты, способные уверенно работать в новых медиареалиях".

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Школа медиапроектов - это шаг навстречу новому формату культурной коммуникации, современному подходу к медиапродвижению и воспитанию медиаграмотности в культурной среде, отметили в пресс-службе БТМ.
 
Музейные маршруты РоссииКристина ТрубиноваЕлена ВартановаМГУ имени М. В. ЛомоносоваТеатральный музей имени БахрушинаКультура
 
 
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