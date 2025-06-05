https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html

Бот Портала поставщиков помог сэкономить заказчикам более 11 млрд рублей

Бот Портала поставщиков помог сэкономить заказчикам более 11 млрд рублей - РИА Новости, 05.06.2025

Бот Портала поставщиков помог сэкономить заказчикам более 11 млрд рублей

Специальный торговый бот на Портале поставщиков помог заключить свыше 215 тысяч контрактов с осени 2022 года, за этот период заказчикам удалось сэкономить более РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:15:00+03:00

2025-06-05T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Специальный торговый бот на Портале поставщиков помог заключить свыше 215 тысяч контрактов с осени 2022 года, за этот период заказчикам удалось сэкономить более 11 млрд рублей за счет снижения начальной цены, заявила в четверг заместитель столичного мэра, руководитель департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы Мария Багреева."Торговый бот Портала поставщиков позволяет предпринимателям участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. Таким образом, они экономят время, а заказчики получают товары или услуги по более выгодной цене за счет высокого уровня конкуренции", — приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы слова Багреевой.Заместитель мэра добавила, что с начала работы торгового бота, октября 2022 года, с его применением на Портале поставщиков было заключено 215,1 тыс. контрактов. Их общая сумма превысила 29 млрд рублей. Багреева уточнила, что в ходе котировочных сессий снижение начальной цены превысило 11 млрд рублей.Котировочные сессии являются мини-аукционами, которые длятся по 3, 6 или 24 часа, уточнили в пресс-службе департамента. В этот период поставщики конкурируют друг с другом. Они занимаются постепенным снижением начальной цены контракта. Победу одержит бизнесмен, который предложит самую меньшую цену. Торговый бот Портала поставщиков автоматизирует участие в мини-аукционе, самостоятельно делая ставки, пока не достигнет минимальной цены, установленной перед началом аукциона поставщиком. Это значит, что бизнесмен может принимать участие одновременно в нескольких сессиях. За пять месяцев текущего года с помощью торгового бота Портала поставщиков было заключено свыше 35 тысяч контрактов на сумму, которая превышает 5,2 млрд рублей.В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов пояснил, что самыми активными пользователями торгового бота стали бизнесмены из столицы и Подмосковья. Ими было заключено 122,9 тыс. и 40,6 тыс контрактов, соотвественно. Также Пуртов заявил, что это 76% от общего числа договоров. Кроме того, в топ-5 регионов по количеству совершенных по итогам работы цифрового помощника сделок вошли Пермский край, Санкт-Петербург, а также Псковская область.Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На сегодняшний день на платформе работает свыше 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и более 370 тыс. предпринимателей по всей стране. Каталог продукции насчитывает более 3,1 млн уникальных наименований. Каждый день на Портале поставщиков заключаются порядка 1,5 тыс. контрактов.Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открывают представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем, уточнили в пресс-службе департамента. Кроме того, пользователи могут круглосуточно обращаться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на портале.Функциональным заказчиком Портала поставщиков выступает департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщила, что количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице, по данным на 1 мая, превысило два миллиона человек. Это свыше 15% от общего числа зарегистрированных в стране самозанятых.

https://ria.ru/20250604/goroda-2020830242.html

https://ria.ru/20250603/moskva-2020523609.html

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