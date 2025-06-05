https://ria.ru/20250605/babushkina-2021123512.html

Бабушкина обсудила реформу системы органов местного самоуправления

Бабушкина обсудила реформу системы органов местного самоуправления - РИА Новости, 05.06.2025

Бабушкина обсудила реформу системы органов местного самоуправления

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутат Госдумы Павел Крашенинников провели совместное заседание ассамблеи... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:11:00+03:00

2025-06-05T16:11:00+03:00

2025-06-05T16:11:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутат Госдумы Павел Крашенинников провели совместное заседание ассамблеи Свердловского объединения "Депутатская вертикаль" и совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области, они обсудили реформу органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба регпарламента. Крашенинников напомнил, что 19 июня вступает в силу федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". "Прежде всего, нам нужно будет внести изменения в устав Свердловской области. Позже начнется работа по приведению большого блока региональных законов в соответствие с новым федеральным законом. Перед этим необходимо определиться, какая система организации местного самоуправления будет наиболее оптимальной для нашего региона: одноуровневая, двухуровневая или смешанная. Напомню, в настоящее время на Среднем Урале существует двухуровневая система муниципальной власти. Мы вместе с органами исполнительной власти будем обсуждать этот вопрос", – пояснила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. В работе совместного заседания принимали участие около 180 представителей разных муниципалитетов Среднего Урала (в том числе, в режиме видеоконференцсвязи). В пресс-службе Заксобрания отметили, что работа над проектом нового закона продолжалась пять лет, причем уральцы приняли в ней самое активное участие. В конце 2021 года законопроект обсуждался на заседании Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".

https://ria.ru/20250605/kongress-2021071398.html

https://ria.ru/20250603/babushkina-2020727987.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина