Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина обсудила реформу системы органов местного самоуправления - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:11 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/babushkina-2021123512.html
Бабушкина обсудила реформу системы органов местного самоуправления
Бабушкина обсудила реформу системы органов местного самоуправления - РИА Новости, 05.06.2025
Бабушкина обсудила реформу системы органов местного самоуправления
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутат Госдумы Павел Крашенинников провели совместное заседание ассамблеи... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:11:00+03:00
2025-06-05T16:11:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980696699_56:0:589:300_1920x0_80_0_0_7da5f0a38762cd92edf7c6e49ecfe2ee.png
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутат Госдумы Павел Крашенинников провели совместное заседание ассамблеи Свердловского объединения "Депутатская вертикаль" и совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области, они обсудили реформу органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба регпарламента. Крашенинников напомнил, что 19 июня вступает в силу федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". "Прежде всего, нам нужно будет внести изменения в устав Свердловской области. Позже начнется работа по приведению большого блока региональных законов в соответствие с новым федеральным законом. Перед этим необходимо определиться, какая система организации местного самоуправления будет наиболее оптимальной для нашего региона: одноуровневая, двухуровневая или смешанная. Напомню, в настоящее время на Среднем Урале существует двухуровневая система муниципальной власти. Мы вместе с органами исполнительной власти будем обсуждать этот вопрос", – пояснила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. В работе совместного заседания принимали участие около 180 представителей разных муниципалитетов Среднего Урала (в том числе, в режиме видеоконференцсвязи). В пресс-службе Заксобрания отметили, что работа над проектом нового закона продолжалась пять лет, причем уральцы приняли в ней самое активное участие. В конце 2021 года законопроект обсуждался на заседании Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".
https://ria.ru/20250605/kongress-2021071398.html
https://ria.ru/20250603/babushkina-2020727987.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980696699_123:0:523:300_1920x0_80_0_0_763dafd6f145bb39cfbb03e9f6f6fcc7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина обсудила реформу системы органов местного самоуправления

Спикер Бабушкина обсудила реформу системы органов местного самоуправления

© Фото : Законодательное собрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Законодательное собрание Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутат Госдумы Павел Крашенинников провели совместное заседание ассамблеи Свердловского объединения "Депутатская вертикаль" и совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области, они обсудили реформу органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба регпарламента.
Крашенинников напомнил, что 19 июня вступает в силу федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".
Здание международного выставочного центра Екатеринбург-ЭКСПО - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс состоится в Екатеринбурге
Вчера, 12:50
"Прежде всего, нам нужно будет внести изменения в устав Свердловской области. Позже начнется работа по приведению большого блока региональных законов в соответствие с новым федеральным законом. Перед этим необходимо определиться, какая система организации местного самоуправления будет наиболее оптимальной для нашего региона: одноуровневая, двухуровневая или смешанная. Напомню, в настоящее время на Среднем Урале существует двухуровневая система муниципальной власти. Мы вместе с органами исполнительной власти будем обсуждать этот вопрос", – пояснила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
В работе совместного заседания принимали участие около 180 представителей разных муниципалитетов Среднего Урала (в том числе, в режиме видеоконференцсвязи).
В пресс-службе Заксобрания отметили, что работа над проектом нового закона продолжалась пять лет, причем уральцы приняли в ней самое активное участие. В конце 2021 года законопроект обсуждался на заседании Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бабушкина: депутаты предлагают усилить контроль за семьями с осужденными
3 июня, 18:30
 
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала