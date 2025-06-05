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Аллею в честь 80-летия Победы в Бресте высадят кедрами из Кузбасса - РИА Новости, 05.06.2025
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10:29 05.06.2025 (обновлено: 10:33 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/alleya-2021038545.html
Аллею в честь 80-летия Победы в Бресте высадят кедрами из Кузбасса
Аллею в честь 80-летия Победы в Бресте высадят кедрами из Кузбасса - РИА Новости, 05.06.2025
Аллею в честь 80-летия Победы в Бресте высадят кедрами из Кузбасса
Кедры из Кузбасса отправили в Белоруссию, в Бресте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне высадят из них памятную аллею, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:29:00+03:00
2025-06-05T10:33:00+03:00
брест
белоруссия
кемеровская область
илья середюк
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
80-летие победы в великой отечественной войне
парламентское собрание союза беларуси и россии
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КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Кедры из Кузбасса отправили в Белоруссию, в Бресте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне высадят из них памятную аллею, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области. "Сто кузбасских кедров отправили в Белоруссию для создания памятной аллеи в Бресте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что в ходе своего рабочего визита в республику губернатор Кузбасса (Илья Середюк) примет участие в высадке памятной аллеи", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации кабмина. Правительство уточнило, что крупномерные саженцы выращены в лесном питомнике Чебулинского лесхоза, их возраст - десять лет, высота - более двух метров. Кедры доставят в Брест фурой-рефрижератором для лучшей сохранности при установившейся жаркой погоде, отметил кабмин. По данным кабмина, деревья выкопали в среду особым способом: с сохранением большого почвенного кома вокруг корней, который упаковали и хорошо увлажнили. В пути земляной ком при необходимости будут дополнительно увлажнять, чтобы саженцы легче перенесли путешествие и хорошо прижились на новом месте. Путешествие кузбасских кедров на новое место произрастания займет около недели, добавило правительство. Кабмин напомнил, что с 2019 по 2021 годы на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке создан кедровый бор. К 75-летию Победы в 2020 году аллеи Памяти и Славы были созданы в Москве и на территории музейного комплекса "Мамаев курган" в Волгограде. В 2021 году в Екатеринбурге заложили кедровую аллею Славы Кузбасса и Урала. В 2022 году кузбасские кедры высадили на территории Ржевского мемориала и музейного комплекса "Мамаев курган" в память о 80-летии Сталинградской битвы. В мае 2023 года в честь 80-летней годовщины Победы в Курской битве кедровую аллею заложили вблизи мест сражения. Также в 2024 году 380 кузбасских кедров высадили на острове-граде Свияжск в Татарстане, 400 деревьев - в Донбассе и Санкт-Петербурге, перечислило правительство. Кабмин заключил, что акции по высадке кедровых аллей проходят в рамках масштабных экологических акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес" при поддержке федерального проекта "Сохранение лесов", являющегося частью нацпроекта "Экологическое благополучие", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/kemerovo-2015912919.html
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брест, белоруссия, кемеровская область, илья середюк, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, 80-летие победы в великой отечественной войне
Брест, Белоруссия, Кемеровская область, Илья Середюк, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Аллею в честь 80-летия Победы в Бресте высадят кедрами из Кузбасса

Кедры из Кузбасса планируют высадить в Бресте на аллее в честь 80-летия Победы

© Фото : Администрация Правительства КузбассаКедры из Кузбасса отправили в Республику Беларусь
Кедры из Кузбасса отправили в Республику Беларусь - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Кедры из Кузбасса отправили в Республику Беларусь
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КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Кедры из Кузбасса отправили в Белоруссию, в Бресте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне высадят из них памятную аллею, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.
«
"Сто кузбасских кедров отправили в Белоруссию для создания памятной аллеи в Бресте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что в ходе своего рабочего визита в республику губернатор Кузбасса (Илья Середюк) примет участие в высадке памятной аллеи", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации кабмина.
Правительство уточнило, что крупномерные саженцы выращены в лесном питомнике Чебулинского лесхоза, их возраст - десять лет, высота - более двух метров. Кедры доставят в Брест фурой-рефрижератором для лучшей сохранности при установившейся жаркой погоде, отметил кабмин.
По данным кабмина, деревья выкопали в среду особым способом: с сохранением большого почвенного кома вокруг корней, который упаковали и хорошо увлажнили. В пути земляной ком при необходимости будут дополнительно увлажнять, чтобы саженцы легче перенесли путешествие и хорошо прижились на новом месте. Путешествие кузбасских кедров на новое место произрастания займет около недели, добавило правительство.
Кабмин напомнил, что с 2019 по 2021 годы на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке создан кедровый бор. К 75-летию Победы в 2020 году аллеи Памяти и Славы были созданы в Москве и на территории музейного комплекса "Мамаев курган" в Волгограде. В 2021 году в Екатеринбурге заложили кедровую аллею Славы Кузбасса и Урала. В 2022 году кузбасские кедры высадили на территории Ржевского мемориала и музейного комплекса "Мамаев курган" в память о 80-летии Сталинградской битвы. В мае 2023 года в честь 80-летней годовщины Победы в Курской битве кедровую аллею заложили вблизи мест сражения. Также в 2024 году 380 кузбасских кедров высадили на острове-граде Свияжск в Татарстане, 400 деревьев - в Донбассе и Санкт-Петербурге, перечислило правительство.
Кабмин заключил, что акции по высадке кедровых аллей проходят в рамках масштабных экологических акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес" при поддержке федерального проекта "Сохранение лесов", являющегося частью нацпроекта "Экологическое благополучие", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Марш в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Кемерово прошел марш в честь 80-летия Победы
9 мая, 07:24
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБрестБелоруссияКемеровская областьИлья СередюкВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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