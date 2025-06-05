https://ria.ru/20250605/alentova-2021060179.html

В театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации Алентовой

В театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации Алентовой - РИА Новости, 05.06.2025

В театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации Алентовой

Сообщения о госпитализации и перенесенной операции народной артистки России Веры Алентовой не соответствуют действительности, актриса выйдет на сцену в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:17:00+03:00

2025-06-05T12:17:00+03:00

2025-06-05T12:17:00+03:00

культура

россия

вера алентова

владимир меньшов

московский драматический театр имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сообщения о госпитализации и перенесенной операции народной артистки России Веры Алентовой не соответствуют действительности, актриса выйдет на сцену в ближайших спектаклях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Алентова якобы была госпитализирована и перенесла операцию. "Это всё фейки. Она чувствует себя нормально", - сказала собеседница агентства, комментируя сообщения о госпитализации и операции актрисы. Также в театре добавили, что Алентова примет участие в ближайших спектаклей. В афише театра имени Пушкина спектакли, в которых задействована актриса, состоятся 25 и 28 июня. Вера Алентова родилась в 1942 году, окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Вдова режиссера Владимира Меньшова, главные роли в таких его фильмах как "Москва слезам не верит" и "Ширли-мырли" принесли Алентовой широкую известность.

https://ria.ru/20250412/akter-2010909313.html

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россия, вера алентова, владимир меньшов, московский драматический театр имени а. с. пушкина