Рейтинг@Mail.ru
В театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации Алентовой - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:17 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/alentova-2021060179.html
В театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации Алентовой
В театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации Алентовой - РИА Новости, 05.06.2025
В театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации Алентовой
Сообщения о госпитализации и перенесенной операции народной артистки России Веры Алентовой не соответствуют действительности, актриса выйдет на сцену в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:17:00+03:00
2025-06-05T12:17:00+03:00
культура
россия
вера алентова
владимир меньшов
московский драматический театр имени а. с. пушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922630678_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_1a882ccb0c1ebdb036d348436f129059.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сообщения о госпитализации и перенесенной операции народной артистки России Веры Алентовой не соответствуют действительности, актриса выйдет на сцену в ближайших спектаклях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Алентова якобы была госпитализирована и перенесла операцию. "Это всё фейки. Она чувствует себя нормально", - сказала собеседница агентства, комментируя сообщения о госпитализации и операции актрисы. Также в театре добавили, что Алентова примет участие в ближайших спектаклей. В афише театра имени Пушкина спектакли, в которых задействована актриса, состоятся 25 и 28 июня. Вера Алентова родилась в 1942 году, окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Вдова режиссера Владимира Меньшова, главные роли в таких его фильмах как "Москва слезам не верит" и "Ширли-мырли" принесли Алентовой широкую известность.
https://ria.ru/20250412/akter-2010909313.html
https://ria.ru/20250528/kirkorov-2019529291.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922630678_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_d61f6f75c702a02e8e59e112c3a7a495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вера алентова, владимир меньшов, московский драматический театр имени а. с. пушкина
Культура, Россия, Вера Алентова, Владимир Меньшов, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина
В театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации Алентовой

Драматический театр имени Пушкина опроверг сообщения о госпитализации Алентовой

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНародная артистка России Вера Алентова
Народная артистка России Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Народная артистка России Вера Алентова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сообщения о госпитализации и перенесенной операции народной артистки России Веры Алентовой не соответствуют действительности, актриса выйдет на сцену в ближайших спектаклях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Алентова якобы была госпитализирована и перенесла операцию.
Актер Илья Дель - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии актера Ильи Деля
12 апреля, 17:54
"Это всё фейки. Она чувствует себя нормально", - сказала собеседница агентства, комментируя сообщения о госпитализации и операции актрисы.
Также в театре добавили, что Алентова примет участие в ближайших спектаклей. В афише театра имени Пушкина спектакли, в которых задействована актриса, состоятся 25 и 28 июня.
Вера Алентова родилась в 1942 году, окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Вдова режиссера Владимира Меньшова, главные роли в таких его фильмах как "Москва слезам не верит" и "Ширли-мырли" принесли Алентовой широкую известность.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лечение Киркорова идет полным ходом, заявила представитель артиста
28 мая, 12:33
 
КультураРоссияВера АлентоваВладимир МеньшовМосковский драматический театр имени А. С. Пушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала