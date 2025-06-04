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Путин присвоил главе МЧС звание генерал-полковника
Путин присвоил главе МЧС звание генерал-полковника - РИА Новости, 04.06.2025
Путин присвоил главе МЧС звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:53:00+03:00
2025-06-04T14:53:00+03:00
2025-06-04T15:04:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Присвоить воинское звание генерал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250505/putin-2015139874.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, александр куренков (мчс), общество
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Общество
Путин присвоил главе МЧС звание генерал-полковника
Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника