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Двух мужчин, выстреливших в жителя Оренбурга из травмата, задержали - РИА Новости, 04.06.2025
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10:31 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/zhitel-2020804015.html
Двух мужчин, выстреливших в жителя Оренбурга из травмата, задержали
Двух мужчин, выстреливших в жителя Оренбурга из травмата, задержали - РИА Новости, 04.06.2025
Двух мужчин, выстреливших в жителя Оренбурга из травмата, задержали
Следственные органы задержали двух мужчин, которые несколько раз выстрелили из травматического оружия в жителя Оренбурга, третьего участника стрельбы объявили в РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:31:00+03:00
2025-06-04T10:31:00+03:00
россия
оренбургская область
оренбург
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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УФА, 4 июн - РИА Новости. Следственные органы задержали двух мужчин, которые несколько раз выстрелили из травматического оружия в жителя Оренбурга, третьего участника стрельбы объявили в розыск, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области в своём Telegram-канале. Ранее местные интернет-издания публиковали видео инцидента, на кадрах которого несколько мужчин ночью на парковке бьют и стреляют в оппонента. СМИ утверждали, что на владельца фитнес-клуба напали трое сыновей оренбургского миллиардера. "Следователями СК России по Оренбургской области в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое из троих лиц, причастных к стрельбе возле отеля в центре города Оренбурга, в результате которой пострадал местный житель. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, подпунктами "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ", - следует из релиза ведомства. Отмечается, что третьего фигуранта дела разыскивают. В региональном СК пояснили, что в ночь на 31 мая трое братьев на парковке отеля на улице Жукова много раз выстрелили в потерпевшего из травматического оружия, он получил огнестрельные ранения. Завершить начатое фигуранты не смогли, так как вмешались прохожие, а пострадавшему была вовремя оказана медицинская помощь.
https://ria.ru/20250520/wildberries-2018139763.html
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россия, оренбургская область, оренбург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Оренбургская область, Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Двух мужчин, выстреливших в жителя Оренбурга из травмата, задержали

СК: двух мужчин, выстреливших в жителя Оренбурга из травмата, задержали

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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УФА, 4 июн - РИА Новости. Следственные органы задержали двух мужчин, которые несколько раз выстрелили из травматического оружия в жителя Оренбурга, третьего участника стрельбы объявили в розыск, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области в своём Telegram-канале.
Ранее местные интернет-издания публиковали видео инцидента, на кадрах которого несколько мужчин ночью на парковке бьют и стреляют в оппонента. СМИ утверждали, что на владельца фитнес-клуба напали трое сыновей оренбургского миллиардера.
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"Следователями СК России по Оренбургской области в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое из троих лиц, причастных к стрельбе возле отеля в центре города Оренбурга, в результате которой пострадал местный житель. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, подпунктами "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ", - следует из релиза ведомства.
Отмечается, что третьего фигуранта дела разыскивают.
В региональном СК пояснили, что в ночь на 31 мая трое братьев на парковке отеля на улице Жукова много раз выстрелили в потерпевшего из травматического оружия, он получил огнестрельные ранения. Завершить начатое фигуранты не смогли, так как вмешались прохожие, а пострадавшему была вовремя оказана медицинская помощь.
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РоссияОренбургская областьОренбургСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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