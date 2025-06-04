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Двух мужчин, выстреливших в жителя Оренбурга из травмата, задержали

Двух мужчин, выстреливших в жителя Оренбурга из травмата, задержали - РИА Новости, 04.06.2025

Двух мужчин, выстреливших в жителя Оренбурга из травмата, задержали

Следственные органы задержали двух мужчин, которые несколько раз выстрелили из травматического оружия в жителя Оренбурга, третьего участника стрельбы объявили в РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:31:00+03:00

2025-06-04T10:31:00+03:00

2025-06-04T10:31:00+03:00

россия

оренбургская область

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 4 июн - РИА Новости. Следственные органы задержали двух мужчин, которые несколько раз выстрелили из травматического оружия в жителя Оренбурга, третьего участника стрельбы объявили в розыск, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области в своём Telegram-канале. Ранее местные интернет-издания публиковали видео инцидента, на кадрах которого несколько мужчин ночью на парковке бьют и стреляют в оппонента. СМИ утверждали, что на владельца фитнес-клуба напали трое сыновей оренбургского миллиардера. "Следователями СК России по Оренбургской области в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое из троих лиц, причастных к стрельбе возле отеля в центре города Оренбурга, в результате которой пострадал местный житель. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, подпунктами "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ", - следует из релиза ведомства. Отмечается, что третьего фигуранта дела разыскивают. В региональном СК пояснили, что в ночь на 31 мая трое братьев на парковке отеля на улице Жукова много раз выстрелили в потерпевшего из травматического оружия, он получил огнестрельные ранения. Завершить начатое фигуранты не смогли, так как вмешались прохожие, а пострадавшему была вовремя оказана медицинская помощь.

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россия, оренбургская область, оренбург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия