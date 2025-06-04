https://ria.ru/20250604/zhitel-2020793347.html

При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.06.2025

При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель

Один мирный житель получили ранения в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего в течение дня украинская армия нанесла 39... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:32:00+03:00

2025-06-04T09:32:00+03:00

2025-06-04T09:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

каир (город)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

ГЕНИЧЕСК, 4 июн - РИА Новости. Один мирный житель получили ранения в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего в течение дня украинская армия нанесла 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Алешках пострадал мужчина в результате обстрела со стороны ВСУ. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 удара из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Каховка, Алешки, Малая Лепетиха, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

херсонская область

днепр (река)

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , днепр (река), каир (город), вооруженные силы украины, происшествия