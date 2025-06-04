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При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.06.2025
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель
Один мирный житель получили ранения в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего в течение дня украинская армия нанесла 39... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:32:00+03:00
2025-06-04T09:32:00+03:00
2025-06-04T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 4 июн - РИА Новости. Один мирный житель получили ранения в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего в течение дня украинская армия нанесла 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Алешках пострадал мужчина в результате обстрела со стороны ВСУ. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 удара из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Каховка, Алешки, Малая Лепетиха, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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херсонская область , днепр (река), каир (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Каир (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель
Мирный житель Херсонской области ранен в результате украинского обстрела Алешек