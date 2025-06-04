https://ria.ru/20250604/zhenschina-2020792974.html

При украинском обстреле в Курской области пострадала женщина

При украинском обстреле в Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 04.06.2025

При украинском обстреле в Курской области пострадала женщина

Женщина пострадала в результате атаки украинских БПЛА по дачным домам в курском Рыльске, она доставлена в областную больницу, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:30:00+03:00

2025-06-04T09:30:00+03:00

2025-06-04T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

рыльск

происшествия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020794855_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_b9089c3719e7163b9f5ed545627e7413.jpg

КУРСК, 4 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинских БПЛА по дачным домам в курском Рыльске, она доставлена в областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные атаки ВСУ. Сегодня ночью украинские БПЛА атаковали город Рыльск. Повреждено порядка четырёх дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшая: женщина 66 лет уже доставлена в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что ее жизни ничего не угрожает, медики окажут ей всю необходимую помощь."Накануне ВСУ целенаправленно с помощью двух дронов ударили по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Башня не повреждена, водоснабжение не нарушено. Пострадавших нет! Вчера также в деревне Тереховка из-за удара дрона сгорел частный дом", - добавил он.По его словам, жители эвакуировались, раненых нет. "Враг не оставляет попыток запугать людей! Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны и берегите себя!", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

рыльск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, рыльск, происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины