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При украинском обстреле в Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 04.06.2025 (обновлено: 09:42 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zhenschina-2020792974.html
При украинском обстреле в Курской области пострадала женщина
При украинском обстреле в Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 04.06.2025
При украинском обстреле в Курской области пострадала женщина
Женщина пострадала в результате атаки украинских БПЛА по дачным домам в курском Рыльске, она доставлена в областную больницу, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:30:00+03:00
2025-06-04T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
рыльск
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 4 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинских БПЛА по дачным домам в курском Рыльске, она доставлена в областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные атаки ВСУ. Сегодня ночью украинские БПЛА атаковали город Рыльск. Повреждено порядка четырёх дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшая: женщина 66 лет уже доставлена в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что ее жизни ничего не угрожает, медики окажут ей всю необходимую помощь."Накануне ВСУ целенаправленно с помощью двух дронов ударили по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Башня не повреждена, водоснабжение не нарушено. Пострадавших нет! Вчера также в деревне Тереховка из-за удара дрона сгорел частный дом", - добавил он.По его словам, жители эвакуировались, раненых нет. "Враг не оставляет попыток запугать людей! Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны и берегите себя!", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, рыльск, происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльск, Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле в Курской области пострадала женщина

При украинском обстреле Рыльска в Курской области пострадала женщина

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия атаки украинских БПЛА по дачным домам в курском Рыльске
Последствия атаки украинских БПЛА по дачным домам в курском Рыльске - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия атаки украинских БПЛА по дачным домам в курском Рыльске
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КУРСК, 4 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинских БПЛА по дачным домам в курском Рыльске, она доставлена в областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Очередные атаки ВСУ. Сегодня ночью украинские БПЛА атаковали город Рыльск. Повреждено порядка четырёх дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшая: женщина 66 лет уже доставлена в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Уточняется, что ее жизни ничего не угрожает, медики окажут ей всю необходимую помощь.
"Накануне ВСУ целенаправленно с помощью двух дронов ударили по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Башня не повреждена, водоснабжение не нарушено. Пострадавших нет! Вчера также в деревне Тереховка из-за удара дрона сгорел частный дом", - добавил он.
По его словам, жители эвакуировались, раненых нет. "Враг не оставляет попыток запугать людей! Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны и берегите себя!", - добавил врио губернатора региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльскПроисшествияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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