https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020828640.html

Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям

Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям - РИА Новости, 04.06.2025

Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям

Украинский военнослужащий Иван Набоков, попавший в российский плен, рассказал, что Владимир Зеленский разрешил войскам стрелять по мирному населению. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:13:00+03:00

2025-06-04T12:13:00+03:00

2025-06-04T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский военнослужащий Иван Набоков, попавший в российский плен, рассказал, что Владимир Зеленский разрешил войскам стрелять по мирному населению."Он разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ", — говорит пленный на видео, опубликованном Министерством обороны.По словам Набокова, Зеленский никого не уважает, его интересуют только деньги. Народ же на Украине полностью бесправен, многие сбежали за границу, а воевать приходится простым людям, которых отлавливают сотрудники территориальных центров комплектования."Он ТЦК поставил у власти, что всех гребут, забирают. Поставил у власти милицию, которая тоже ничего не делает, а только охраняет его и его приближенных", — добавил пленный.Он уточнил, что самого его мобилизовали в январе, несмотря на проблемы со здоровьем.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории России — в Курской области и других приграничных регионах —документируются и расследуются военными следственными органами СК. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.В декабре президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250509/mirnye-2015547738.html

https://ria.ru/20250424/vsu-2013090217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, происшествия