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Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 04.06.2025 (обновлено: 12:14 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020828640.html
Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям
Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям - РИА Новости, 04.06.2025
Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям
Украинский военнослужащий Иван Набоков, попавший в российский плен, рассказал, что Владимир Зеленский разрешил войскам стрелять по мирному населению. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:13:00+03:00
2025-06-04T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
происшествия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский военнослужащий Иван Набоков, попавший в российский плен, рассказал, что Владимир Зеленский разрешил войскам стрелять по мирному населению."Он разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ", — говорит пленный на видео, опубликованном Министерством обороны.По словам Набокова, Зеленский никого не уважает, его интересуют только деньги. Народ же на Украине полностью бесправен, многие сбежали за границу, а воевать приходится простым людям, которых отлавливают сотрудники территориальных центров комплектования."Он ТЦК поставил у власти, что всех гребут, забирают. Поставил у власти милицию, которая тоже ничего не делает, а только охраняет его и его приближенных", — добавил пленный.Он уточнил, что самого его мобилизовали в январе, несмотря на проблемы со здоровьем.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории России — в Курской области и других приграничных регионах —документируются и расследуются военными следственными органами СК. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.В декабре президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250509/mirnye-2015547738.html
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россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Происшествия
Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям

Пленный Иван Набоков рассказал о разрешении Зеленского убивать мирных жителей

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский военнослужащий Иван Набоков, попавший в российский плен, рассказал, что Владимир Зеленский разрешил войскам стрелять по мирному населению.
"Он разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ", — говорит пленный на видео, опубликованном Министерством обороны.
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По словам Набокова, Зеленский никого не уважает, его интересуют только деньги. Народ же на Украине полностью бесправен, многие сбежали за границу, а воевать приходится простым людям, которых отлавливают сотрудники территориальных центров комплектования.
«
"Он ТЦК поставил у власти, что всех гребут, забирают. Поставил у власти милицию, которая тоже ничего не делает, а только охраняет его и его приближенных", — добавил пленный.
Он уточнил, что самого его мобилизовали в январе, несмотря на проблемы со здоровьем.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории России — в Курской области и других приграничных регионах —документируются и расследуются военными следственными органами СК. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
В декабре президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреПроисшествия
 
 
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