https://ria.ru/20250604/zatmeniya-2020959765.html

Солнечные и лунные затмения: что это такое и когда будут в 2025 году

Солнечные и Лунные затмения 2025: что это такое, когда будут, как наблюдать

Солнечные и лунные затмения: что это такое и когда будут в 2025 году

В 2025 году ожидаются лунные и солнечные затмения, которые можно будет наблюдать в разных точках планеты. В этот момент одно из небесных светил закрыто тенью... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:49:00+03:00

2025-06-04T19:49:00+03:00

2025-06-04T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В 2025 году ожидаются лунные и солнечные затмения, которые можно будет наблюдать в разных точках планеты. В этот момент одно из небесных светил закрыто тенью. Что это такое и в чем суть полного или частичного затмения, когда произойдут, сколько времени длятся и как за ними наблюдать, какое влияние оказывают на природу и человека — в материале РИА Новости.Солнечное затмениеЗатмения — одно из наиболее завораживающих астрономических явлений, известных человечеству с древних времен. Эти редкие природные события всегда вызывали интерес у людей. Если в прошлом они порождали страх и воспринимались как знамения, то сегодня их изучают ученые по всему миру и наблюдают в разных точках нашей планеты. Существует два типа затмений — солнечное и лунное. При этом в них задействованы три небесных тела разного типа: Солнце, Луна и Земля.Как происходит"Солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, полностью или частично закрывая солнечный диск. С научной точки зрения — это идеальная проекция теневого конуса Луны на поверхность Земли", — поясняет Мир Чинивизов, психолог, педагог по развитию личности, философ, член содружества педагогов и психологов России, член международной ассоциации нейропсихологов и гипнотерапевтов.Виды солнечных затменийРазличают несколько видов солнечных затмений:Когда будетВ 2025 году частное солнечное затмение было весной 29 марта, а следующий раз, когда солнечный диск частично будет скрыт, наступит 21 сентября. Однако по прогнозам астрономов, увидеть это солнечное затмение осенью россияне не смогут. Оно продлится с 20:30 часов до 00:54 часов по московскому времени. Максимальная фаза (0,854) наступит в 22 часа 42 минуты. Увидеть его смогут жители Антарктиды, юга Австралии, оно также будет видно в акваториях Тихого и Атлантического океанов.Лунное затмениеЛунное затмение — это противоположное явление, при котором Земля встает между Солнцем и Луной, и тень нашей планеты падает на лунную поверхность.Как происходитКогда планета встает между Солнцем и Луной, то земная тень, проецируемая Солнцем, падает на лунный диск. Лунное затмение происходит лишь тогда, когда Луна пересекает узел своей орбиты в период полнолуния.Виды лунных затменийСуществует несколько видов лунных затмений:Когда будетПервое лунное затмение 2025 год произошло 14 марта. Затмение, которое произойдет 7 сентября 2025 года, тоже будет полным и продолжительным. Луна будет восходить уже затмившейся земной тенью и полностью скроется в тени Земли почти на полтора часа. Начнется лунное затмение в 18 часов 28 минут и продлится до 23 часов 55 минут по московскому времени. По прогнозам, максимальная фаза наступит в 21 час 12 минут. Наблюдать все фазы затмения смогут жители России, а также Азии, Европы, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.Как наблюдать затменияЗатмение — зрелищное астрономическое явление, которое привлекает не только ученых и любителей астрономии, но и просто заинтересованных людей. Лунные затмения видны на всей ночной стороне Земли. А вот наблюдение солнечных затмений требует особых мер предосторожности."Солнечное затмение — наблюдать рекомендую исключительно через специальные светофильтры или очки для наблюдения затмений. Использование солнечных очков, плёнки или даже негативов категорически не рекомендую — они не защищают сетчатку от ультрафиолетового излучения. Лунное затмение можно наблюдать невооруженным глазом — особенно красиво оно выглядит в телескоп или бинокль", — говорит Мир Чинивизов.Роман Толмачев, нейробиолог, Мастер Рейки Гномон, победитель в номинации лучший мастер рейки в конкурсе Freedom Genius Expert Awards 2024/25 дополняет, что коварство солнечного затмения заключается, в том, что человек не чувствует боли в глазах, когда смотрит на Солнце при солнечном затмении, и считает, что это безопасно. Но это не так. Прямой взгляд на Солнце вызывает фоторетинопатию (ожоги сетчатки глаз) и может привести к неизлечимой солнечной слепоте."Ультрафиолетовые лучи беспрепятственно проникают в открытые глаза и вызывают повреждение хрусталика и сетчатки. А это приводит к катаракте и дегенерации макулы. Инфракрасные волны нагревают открытые глаза, вызывая термические повреждения клеток сетчатки. Чтобы повреждений глаз не произошло, нужно не смотреть на Солнце вообще, даже в момент солнечного затмения", — поясняет эксперт.Влияние затмений на природу и человекаОсобое влияние затмений на человека и природу заметить трудно. Современные исследования, как отмечает Мир Чинивизов, показывают, что у животных во время затмений могут меняться поведенческие реакции: птицы замирают, ночные виды активизируются, а дневные — уходят на покой. У растений может нарушаться циркадный ритм, особенно в регионах, где затмение видно как полное."Что касается человека, то здесь влияние во многом зависит от эмоциональной восприимчивости. Повышенная тревожность, чувствительность, бессонница в дни затмений — не редкость, и связано это, скорее, с психологическим фоном и внутренними ожиданиями, чем с прямым физическим воздействием", — говорит эксперт.Явно видимый эффект от затмений как от полнолуния или новолуния не фиксируется. Но, по словам Романа Толмачева, у духовных практиков для затмений есть свои алгоритмы действий. "Для разных духовных традиций практики, запреты и предписания разные. Например, для адептов гностического направления Гномон солнечное затмение — это момент, когда солнечные часы не показывают, сколько сейчас времени и погружают человечество в безвременье. А значит, что во время солнечного затмения можно сознательно менять вектор развития в своей жизни, вышивая на ткани времени новый узор своей судьбы", — говорит эксперт.Мнение эксперта"Такие редкие природные явления как затмения всегда привлекали внимание. Для первобытных людей затмения, устраиваемые тремя небесными телами, представляли великую тайну Бытия, их примечали и подстраивали под них свои ритуалы шаманы и жрецы, а сегодня ученые разгадали эту загадку и теперь мы можем без всяких опасений любоваться затмениями, соблюдая технику безопасности и мечтать о лучшем, загадывая желания в полной темноте", — говорит нейробиолог Роман Толмачев."Не бойтесь затмений — наблюдайте их с уважением. Эти астрономические события не несут зла, но усиливают то, что уже назрело внутри. В дни затмений полезно снизить активность, отказаться от важных решений и глубже прислушаться к себе. Это не время действия — это время наблюдения: за небом, за эмоциями, за мыслями. Даже краткое уединение в такие моменты может дать больше ясности, чем недели размышлений. Затмение — это приглашение остановиться, очиститься, обновиться", — советует нейропсихолог Мир Чинивизов.

https://ria.ru/20250518/egipet-2017389112.html

https://ria.ru/20250508/memorandum-2015799750.html

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html

https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html

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луна, земля, солнце, солнечное затмение, лунное затмение, космос