Солнечные и лунные затмения: что это такое и когда будут в 2025 году
© Getty Images / PitrisСолнечное затмение
© Getty Images / Pitris
Солнечное затмение . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В 2025 году ожидаются лунные и солнечные затмения, которые можно будет наблюдать в разных точках планеты. В этот момент одно из небесных светил закрыто тенью. Что это такое и в чем суть полного или частичного затмения, когда произойдут, сколько времени длятся и как за ними наблюдать, какое влияние оказывают на природу и человека — в материале РИА Новости.
Солнечное затмение
Затмения — одно из наиболее завораживающих астрономических явлений, известных человечеству с древних времен. Эти редкие природные события всегда вызывали интерес у людей. Если в прошлом они порождали страх и воспринимались как знамения, то сегодня их изучают ученые по всему миру и наблюдают в разных точках нашей планеты. Существует два типа затмений — солнечное и лунное. При этом в них задействованы три небесных тела разного типа: Солнце, Луна и Земля.
Как происходит
© AP Photo / Natacha PisarenkoСолнечное затмение
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Солнечное затмение. Архивное фото
"Солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, полностью или частично закрывая солнечный диск. С научной точки зрения — это идеальная проекция теневого конуса Луны на поверхность Земли", — поясняет Мир Чинивизов, психолог, педагог по развитию личности, философ, член содружества педагогов и психологов России, член международной ассоциации нейропсихологов и гипнотерапевтов.
Виды солнечных затмений
Различают несколько видов солнечных затмений:
- полное затмение, когда Луна полностью заслоняет Солнце;
- частичное, в этот момент скрыта только часть солнечного диска;
- кольцеобразное — когда Луна находится на большем расстоянии от Земли, и ее диаметр визуально меньше солнечного, из-за чего остается светящееся кольцо.
Когда будет
В 2025 году частное солнечное затмение было весной 29 марта, а следующий раз, когда солнечный диск частично будет скрыт, наступит 21 сентября. Однако по прогнозам астрономов, увидеть это солнечное затмение осенью россияне не смогут. Оно продлится с 20:30 часов до 00:54 часов по московскому времени. Максимальная фаза (0,854) наступит в 22 часа 42 минуты. Увидеть его смогут жители Антарктиды, юга Австралии, оно также будет видно в акваториях Тихого и Атлантического океанов.
Лунное затмение
Лунное затмение — это противоположное явление, при котором Земля встает между Солнцем и Луной, и тень нашей планеты падает на лунную поверхность.
Как происходит
Луна во время затмения. Архивное фото
Когда планета встает между Солнцем и Луной, то земная тень, проецируемая Солнцем, падает на лунный диск. Лунное затмение происходит лишь тогда, когда Луна пересекает узел своей орбиты в период полнолуния.
Виды лунных затмений
Существует несколько видов лунных затмений:
- полное лунное затмение происходит, когда Луна полностью входит в земную тень, приобретая красноватый оттенок;
- частное затмение возникает, когда только часть Луны оказывается в тени Земли;
- полутеневое затмение происходит в момент, когда Луна проходит через полутень Земли, что может быть едва заметно, так как спутник лишь слегка тускнеет.
Когда будет
Первое лунное затмение 2025 год произошло 14 марта. Затмение, которое произойдет 7 сентября 2025 года, тоже будет полным и продолжительным. Луна будет восходить уже затмившейся земной тенью и полностью скроется в тени Земли почти на полтора часа. Начнется лунное затмение в 18 часов 28 минут и продлится до 23 часов 55 минут по московскому времени. По прогнозам, максимальная фаза наступит в 21 час 12 минут. Наблюдать все фазы затмения смогут жители России, а также Азии, Европы, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.
Как наблюдать затмения
Затмение — зрелищное астрономическое явление, которое привлекает не только ученых и любителей астрономии, но и просто заинтересованных людей. Лунные затмения видны на всей ночной стороне Земли. А вот наблюдение солнечных затмений требует особых мер предосторожности.
"Солнечное затмение — наблюдать рекомендую исключительно через специальные светофильтры или очки для наблюдения затмений. Использование солнечных очков, плёнки или даже негативов категорически не рекомендую — они не защищают сетчатку от ультрафиолетового излучения. Лунное затмение можно наблюдать невооруженным глазом — особенно красиво оно выглядит в телескоп или бинокль", — говорит Мир Чинивизов.
© Getty Images / Ryan HerronДевушка наблюдает за солнечным затмением
© Getty Images / Ryan Herron
Девушка наблюдает за солнечным затмением. Архивное фото
Роман Толмачев, нейробиолог, Мастер Рейки Гномон, победитель в номинации лучший мастер рейки в конкурсе Freedom Genius Expert Awards 2024/25 дополняет, что коварство солнечного затмения заключается, в том, что человек не чувствует боли в глазах, когда смотрит на Солнце при солнечном затмении, и считает, что это безопасно. Но это не так. Прямой взгляд на Солнце вызывает фоторетинопатию (ожоги сетчатки глаз) и может привести к неизлечимой солнечной слепоте.
"Ультрафиолетовые лучи беспрепятственно проникают в открытые глаза и вызывают повреждение хрусталика и сетчатки. А это приводит к катаракте и дегенерации макулы. Инфракрасные волны нагревают открытые глаза, вызывая термические повреждения клеток сетчатки. Чтобы повреждений глаз не произошло, нужно не смотреть на Солнце вообще, даже в момент солнечного затмения", — поясняет эксперт.
Влияние затмений на природу и человека
© Getty Images / m-gucciДевушка наблюдает за Луной с помощью телескопа
© Getty Images / m-gucci
Девушка наблюдает за Луной с помощью телескопа. Архивное фото
Особое влияние затмений на человека и природу заметить трудно. Современные исследования, как отмечает Мир Чинивизов, показывают, что у животных во время затмений могут меняться поведенческие реакции: птицы замирают, ночные виды активизируются, а дневные — уходят на покой. У растений может нарушаться циркадный ритм, особенно в регионах, где затмение видно как полное.
"Что касается человека, то здесь влияние во многом зависит от эмоциональной восприимчивости. Повышенная тревожность, чувствительность, бессонница в дни затмений — не редкость, и связано это, скорее, с психологическим фоном и внутренними ожиданиями, чем с прямым физическим воздействием", — говорит эксперт.
Явно видимый эффект от затмений как от полнолуния или новолуния не фиксируется. Но, по словам Романа Толмачева, у духовных практиков для затмений есть свои алгоритмы действий. "Для разных духовных традиций практики, запреты и предписания разные. Например, для адептов гностического направления Гномон солнечное затмение — это момент, когда солнечные часы не показывают, сколько сейчас времени и погружают человечество в безвременье. А значит, что во время солнечного затмения можно сознательно менять вектор развития в своей жизни, вышивая на ткани времени новый узор своей судьбы", — говорит эксперт.
Мнение эксперта
"Такие редкие природные явления как затмения всегда привлекали внимание. Для первобытных людей затмения, устраиваемые тремя небесными телами, представляли великую тайну Бытия, их примечали и подстраивали под них свои ритуалы шаманы и жрецы, а сегодня ученые разгадали эту загадку и теперь мы можем без всяких опасений любоваться затмениями, соблюдая технику безопасности и мечтать о лучшем, загадывая желания в полной темноте", — говорит нейробиолог Роман Толмачев.
"Не бойтесь затмений — наблюдайте их с уважением. Эти астрономические события не несут зла, но усиливают то, что уже назрело внутри. В дни затмений полезно снизить активность, отказаться от важных решений и глубже прислушаться к себе. Это не время действия — это время наблюдения: за небом, за эмоциями, за мыслями. Даже краткое уединение в такие моменты может дать больше ясности, чем недели размышлений. Затмение — это приглашение остановиться, очиститься, обновиться", — советует нейропсихолог Мир Чинивизов.