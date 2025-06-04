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Захарова: реакция укронацистов на теракты в России была предсказуемой - РИА Новости, 04.06.2025
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13:46 04.06.2025 (обновлено: 13:55 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zakharova-2020851653.html
Захарова: реакция укронацистов на теракты в России была предсказуемой
Захарова: реакция укронацистов на теракты в России была предсказуемой - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова: реакция укронацистов на теракты в России была предсказуемой
Реакция укронацистов на атаки, направленные на российские железные дороги, была предсказуемой, она выразилась в чудовищном злорадстве это подчеркивает... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:46:00+03:00
2025-06-04T13:55:00+03:00
россия
брянская область
мария захарова
александр богомаз
киев
в мире
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Реакция укронацистов на атаки, направленные на российские железные дороги, была предсказуемой, она выразилась в чудовищном злорадстве это подчеркивает человеконенавистническую сущность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Реакция укронацистов на произошедшее была предсказуемой - чудовищное злорадство, это в очередной раз подчёркивает человеконенавистническую суть киевской хунты. Террористы, действующие, повторю ещё раз, по указанию режима (Владимира) Зеленского, руководствуясь своей извращённой логикой, спланировали всё так, чтобы под их удары попали мирные граждане. Сотни мирных граждан, в том числе дети ", - сказала она в ходе брифинга.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/ataki-2020831305.html
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020803543.html
россия
брянская область
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россия, брянская область, мария захарова, александр богомаз, киев, в мире, обрушение моста на поезд в брянской области
Россия, Брянская область, Мария Захарова, Александр Богомаз, Киев, В мире, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Захарова: реакция укронацистов на теракты в России была предсказуемой

Захарова: реакция Украины на теракты в РФ подчеркивает сущность Киева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Реакция укронацистов на атаки, направленные на российские железные дороги, была предсказуемой, она выразилась в чудовищном злорадстве это подчеркивает человеконенавистническую сущность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Реакция укронацистов на произошедшее была предсказуемой - чудовищное злорадство, это в очередной раз подчёркивает человеконенавистническую суть киевской хунты. Террористы, действующие, повторю ещё раз, по указанию режима (Владимира) Зеленского, руководствуясь своей извращённой логикой, спланировали всё так, чтобы под их удары попали мирные граждане. Сотни мирных граждан, в том числе дети ", - сказала она в ходе брифинга.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В США разоблачили план Киева после атак на российские аэродромы
Вчера, 12:19
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям
Вчера, 10:28
 
РоссияБрянская областьМария ЗахароваАлександр БогомазКиевВ миреОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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