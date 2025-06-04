https://ria.ru/20250604/zakharova-2020851653.html

Захарова: реакция укронацистов на теракты в России была предсказуемой

Захарова: реакция укронацистов на теракты в России была предсказуемой - РИА Новости, 04.06.2025

Захарова: реакция укронацистов на теракты в России была предсказуемой

Реакция укронацистов на атаки, направленные на российские железные дороги, была предсказуемой, она выразилась в чудовищном злорадстве это подчеркивает... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:46:00+03:00

2025-06-04T13:46:00+03:00

2025-06-04T13:55:00+03:00

россия

брянская область

мария захарова

александр богомаз

киев

в мире

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Реакция укронацистов на атаки, направленные на российские железные дороги, была предсказуемой, она выразилась в чудовищном злорадстве это подчеркивает человеконенавистническую сущность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Реакция укронацистов на произошедшее была предсказуемой - чудовищное злорадство, это в очередной раз подчёркивает человеконенавистническую суть киевской хунты. Террористы, действующие, повторю ещё раз, по указанию режима (Владимира) Зеленского, руководствуясь своей извращённой логикой, спланировали всё так, чтобы под их удары попали мирные граждане. Сотни мирных граждан, в том числе дети ", - сказала она в ходе брифинга.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/ataki-2020831305.html

https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020803543.html

россия

брянская область

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россия, брянская область, мария захарова, александр богомаз, киев, в мире, обрушение моста на поезд в брянской области