https://ria.ru/20250604/zaharova-2020829873.html
Захарова назвала США крупнейшим должником ООН
Захарова назвала США крупнейшим должником ООН - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова назвала США крупнейшим должником ООН
США являются крупнейшим должником Организации Объединенных Наций (ООН), на сегодняшний день сумма долга превысила отметку в три миллиарда долларов, заявила... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:14:00+03:00
2025-06-04T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. США являются крупнейшим должником Организации Объединенных Наций (ООН), на сегодняшний день сумма долга превысила отметку в три миллиарда долларов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник американский миллиардер Илон Маск призвал "лишить ООН финансирования". Так он отреагировал на видео с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в котором последний заявил, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду, на что организация должна отреагировать. "Если представитель крупного бизнеса в Штатах, до недавнего прошлого представитель аппарата США, человек, чье мнение в обществе в США и в мире привлекает внимание, призывает лишить ООН финансирования, давайте напомним, что на данный момент именно Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим должником Организации Объединенных Наций... На сегодняшний день долг Соединенных Штатов Америки перед Организацией Объединенных Наций уже превысил отметку в три миллиарда долларов", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Согласно официальным данным, которые приводит Захарова, на январь 2025 года долг США перед ООН составлял более 2 миллиардов долларов. "У меня вопрос, о каком финансировании говорит Маск? Это как бы попытка сказать: "Кому должен - всем прощаю"? Это они так свои долги списывают? Или это он (Маск - ред.) так не знал, что они (США – ред.) должники?", - предположила Захарова. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
https://ria.ru/20250604/zakharova-2020820025.html
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в мире, сша, мария захарова, оон
В мире, США, Мария Захарова, ООН
Захарова назвала США крупнейшим должником ООН
Захарова: США являются крупнейшим должником ООН, долг превысил отметку в $3 млрд
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. США являются крупнейшим должником Организации Объединенных Наций (ООН), на сегодняшний день сумма долга превысила отметку в три миллиарда долларов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник американский миллиардер Илон Маск призвал "лишить ООН финансирования". Так он отреагировал на видео с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в котором последний заявил, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду, на что организация должна отреагировать.
"Если представитель крупного бизнеса в Штатах, до недавнего прошлого представитель аппарата США, человек, чье мнение в обществе в США и в мире привлекает внимание, призывает лишить ООН финансирования, давайте напомним, что на данный момент именно Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим должником Организации Объединенных Наций... На сегодняшний день долг Соединенных Штатов Америки перед Организацией Объединенных Наций уже превысил отметку в три миллиарда долларов", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Согласно официальным данным, которые приводит Захарова
, на январь 2025 года долг США
перед ООН
составлял более 2 миллиардов долларов.
"У меня вопрос, о каком финансировании говорит Маск
? Это как бы попытка сказать: "Кому должен - всем прощаю"? Это они так свои долги списывают? Или это он (Маск - ред.) так не знал, что они (США – ред.) должники?", - предположила Захарова.
В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон
должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.